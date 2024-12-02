Не отравиться бы: как долго можно хранить остатки еды после застолья

Спустя несколько дней после пышных застолий нередко возникает желание перекусить остатками угощений. Однако употреблять в пищу не очень свежую еду опасно, так как можно отравиться. Лестер Шонбергер, эксперт в области правильного питания Технологического университета Вирджинии, рассказал изданию New York Post, как долго можно хранить готовую еду.