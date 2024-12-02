Не отравиться бы: как долго можно хранить остатки еды после застолья

Спустя несколько дней после пышных застолий нередко возникает желание перекусить остатками угощений. Однако употреблять в пищу не очень свежую еду опасно, так как можно отравиться. Лестер Шонбергер, эксперт в области правильного питания Технологического университета Вирджинии, рассказал изданию New York Post, как долго можно хранить готовую еду.
По словам Шонбергера, остатки еды можно хранить в течение трех-четырех дней холодильнике и в течение двух-шести месяцев в морозильной камере. Однако не все так просто, потому что необходимо соблюдать ряд правил.
Во-первых, все блюда необходимо правильно «упаковать» в индивидуальный контейнер, воздухонепроницаемую плотную фольгу, полиэтиленовую пленку, бумагу для заморозки или пластиковый пакет для хранения.
Во-вторых, стоит соблюдать температурный режим: горячие блюда нужно охладить до температуры 5 градусов по Цельсию или ниже, прежде чем помещать их в холодильник или морозильную камеру.
В-третьих, повторно замораживать готовую еду — нельзя, так как это чревато пищевым отравлением. Помимо прочего, так еда потеряет свой вкус и аромат.
Имейте в виду, чем дольше продукт находится в морозильной камере, тем сильнее меняется его вкус из-за повышенного испарения влаги.
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