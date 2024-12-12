Не отравись. Врач объяснил, чем опасны лекарства в дверце холодильника

Многие из нас хранят лекарства в холодильнике. Это обычно касается тех препаратов, для которых рекомендована температура хранения ниже комнатной. Однако есть разница, куда именно вы их там кладете.
«Обычно открываешь дверцу холодильника, и на ней стоят лекарства. Но нельзя так хранить медицинские препараты, — рассказал aif.ru врач-педиатр Морозовской детской клинической больницы, доцент Сеченовского университета, эксперт направления “Народный фронт. Аналитика”, доктор медицинских наук Павел Бережанский. — Каждый раз, открывая холодильник, мы нарушаем температуру хранения. Для чего мы храним лекарства в холодильнике? Чтобы постоянно была одна температура. Много раз открывая холодильник в течение дня, мы постоянно нарушаем холодовой режим. А как дети часто поступают: открывают холодильник и смотрят, что бы поесть. И лекарства портятся, теряется их эффективность».
Поэтому лучше все же ставить лекарства на полку, где температура поддерживается более-менее одинаковая, и предварительно положить их в герметичный контейнер.
Также не стоит хранить лекарства в ванной комнате из-за повышенной влажности и тепла.
Запас каких лекарств стоит иметь дома?
Медики напоминают, что в домашней аптечке всегда нужно иметь жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен), также можно положить капли в нос и леденцы от боли в горле. А вот покупать антибиотики впрок и тем более лечиться ими без назначения врача категорически нельзя.