Не отпускает. ЛОР перечислил риски сухого кашля

Сухой кашель особо опасен тем, что может приводить к обструкции дыхательных путей — они попросту закрываются. И тогда появится ощущение удушья. Это может приводить к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) — крайне мучительному заболеванию. Человек в целом может быть здоров, но погибает из-за того, что задыхается, так как у него поражены легкие и находятся в обструкции. Чтобы избежать проблем, их надо расслабить. Кашель как рефлекс как раз и призван это сделать. Но если он не справляется, конечный результат может быть плачевным.