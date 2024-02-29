Не отпускает. ЛОР перечислил риски сухого кашля

Сухой кашель недаром называют непродуктивным, ведь он мучительный, изматывающий, а еще приводит к боли в груди из-за постоянной надсадности. Кроме того, он чреват серьезным осложнением — ХОБЛ. Когда и почему он становится опасным, aif.ru рассказал врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории, к. м. н., Владимир Зайцев.
Влажный кашель связан с мокротой, подконтрольный и имеет тенденцию к более быстрому излечиванию. Постепенно его становится все меньше — человек с каждым днем ощущает, что мокроты все меньше и меньше, кашель тоже идет на нет. Сухой же может мучить и мучить человека довольно долго.
Сухой кашель — это иная история, так как нередко связан с легкими. Да, поначалу и при простуде может быть сухой кашель, когда насморк только начинает раздражать рецепторы, но он постепенно превращается во влажный. А если в процесс уже вовлекаются легкие, то ситуация стремительно ухудшается. Ведь площадь легких существенно больше, и если развернуть слизистую, их покрывающую, то получится целое поле, площадь всасывания просто гигантская. И наличие сухого кашля — это признак, что все спустилось уже ниже — из верхних дыхательных путей до нижних.
Если оставить такой кашель на самотек, как многие любят, то наступит хронизация инфекции. И тогда проблемы будут множиться кратно, так как вспышки такого симптома будут вызывать даже невинные факторы — переохлаждение, снижение иммунитета, сухой воздух в помещении. А каждая вспышка кашля будет вести к развитию воспалительного процесса.
Сухой кашель тяжело контролировать и трудно лечить. Кашлевой центр постоянно находится в состоянии напряжения, постоянно провоцирует все новые вспышки, слизистая еще больше иссушается, а кашель может быть настолько губительным, что она попросту не выдерживает. Из-за кашля повышается давление внутри легких, вследствие чего могут начинаться кровотечения. У кого-то будет слегка кровить, а у кого-то может развиться довольно массивное кровотечение. Образуются язвы — из них и идет кровь, а зарастают они крайне медленно. Новые приступы кашля еще обостряют проблему, количество язв множится, и ситуация может выйти из-под контроля.
Конечно же, это надо лечить. Препаратов много, но только врач точно знает, какие именно могут потребоваться. Он для начала проводит аускультацию, то есть выслушивает, что происходит в легких, чтобы правильно назначить лечение. Кашель — это набат, симптом, который нельзя игнорировать, так как он указывает на то, что в трахеобронхиальном дереве что-то не так.
Осложнение кашля
Сухой кашель особо опасен тем, что может приводить к обструкции дыхательных путей — они попросту закрываются. И тогда появится ощущение удушья. Это может приводить к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) — крайне мучительному заболеванию. Человек в целом может быть здоров, но погибает из-за того, что задыхается, так как у него поражены легкие и находятся в обструкции. Чтобы избежать проблем, их надо расслабить. Кашель как рефлекс как раз и призван это сделать. Но если он не справляется, конечный результат может быть плачевным.
Более «безобидные» болезни
Из числа менее опасных, но не менее неприятных проблем, которые могут приводить к сухому кашлю, выделяют ларингит и фарингит. Такой кашель еще пока в верхних дыхательных путях — раздражает заднюю стенку глотки, не спустился в легкие. Но тут скорее речь не о полноценном кашле, а о покашливании и подкашливании. В этом случае проблема кроется в сухости задней стенки глотки, из-за которой и раздражается кашлевой центр. Человек как бы пытается подбросить слизь из носа, которая течет параллельно, наверх, чтобы смягчить заднюю стенку.
В такой ситуации, кроме терапии медикаментами и процедурами, будет предложена и диета — надо на время исключить из рациона все раздражающее заднюю стенку глотки, то есть острую и пряную еду, соленое, перченое, кислое
Еще одной причиной сухого кашля может быть и аллергия. В зависимости от вида она может встречаться в любой период времени, есть даже зимние варианты и холодовые. Но тут в целом не сложно распознать, так как параллельно будут развиваться и иные симптомы — прозрачные и жидкие выделения из носа, зуд, чихание
Как лечат
Лечить сухой кашель надо обязательно, и строго обязательно это следует делать под контролем врача. Почему строго? Потому что в ситуации с лечением кашля самостоятельно есть большой риск навредить себе. Есть два варианта препаратов — от влажного кашля и от сухого. Механизмы действия у них разные. Так, те, что нужны для сухого, помогают его блокировать. Препараты от влажного кашля предназначены для устранения мокроты. Если взять не то средство, то велик риск заблокировать кашель и выход слизи, из-за чего она останется в легких и начнет множиться и множиться. В результате легкие могут буквально разорваться.
В арсенале современных врачей есть огромное количество средств для лечения сухого кашля — это могут быть и ингаляции, и спреи, и масляные растворы. Но только врач точно знает, в какой ситуации и что именно нужно пациенту. Поэтому не стоит экспериментировать, в этой ситуации цена слишком высока, и недооценивать опасность не стоит. Лучше не терпеть сухой кашель, а идти к врачу и подбирать оптимальное решение. Это поможет сохранить не только здоровье, но и жизнь.