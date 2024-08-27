Не одна вода. Чем полезен арбуз

Наш эксперт — врач-фитотерапевт, доктор медицинских наук Елена Корсун.
Своё название арбуз получил от слова «харбюза», что в иранских языках означает «огромный огурец». Кстати, оба плода на 80% состоят из воды.
Промоет без труда
Арбуз едят как в свежем, так и в солёном виде, из него делают сок, варят джемы, мёд, патоку, готовят смузи, салаты, вино. Помимо легкоусвояемого сахара (5,5−13%) арбуз богат аминокислотами, макро- и микроэлементами, витаминами. В спелых семенах — до 25% жирного масла, аналогичного миндальному.
Арбуз оказывает сильное мочегонное действие, но не раздражает почки и мочевыводящие пути. Ощелачивание мочи препятствует образованию и способствует выведению камней и песка (если съесть 2−2,5 кг арбуза в течение суток).
Эта ягода благотворно влияет на кроветворение, полезна при анемиях различного происхождения, в том числе при последствиях лучевой терапии.
Арбуз показан при заболеваниях печени, интоксикациях, при вялом пищеварении, запорах, гнилостных процессах в кишечнике. Он ускоряет выведение холестерина и нормализует липидный состав крови, а потому хорош при атеросклерозе, ожирении. Полезен арбуз при подагре и артритах. Эта самая крупная ягода охлаждает организм, увеличивает количество лимфы, показана при болезнях кожи.
Однако употребление арбуза желательно ограничить больным сахарным диабетом и людям, склонным к отёкам. И помните: ягоды весом более 15 кг должны вызывать сомнения в их экологической чистоте. «Здоровый» арбуз редко весит более 10 кг.
Полезен до корок
Свежая и сушёная корка арбуза — сильное диуретическое и желчегонное средство. Порошок из сушёной корки используют при острых и хронических гепатитах, холестазе, желчнокаменной болезни, дискинезии желчевыводящих путей, острых и хронических холециститах.
Растёртые с молоком семена арбуза применяют как кровеостанавливающее средство при маточных кровотечениях. А измельчённые и смешанные с водой семечки (1:10) отлично справляются с гельминтами.