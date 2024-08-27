Не одна вода. Чем полезен арбуз

Арбуз показан при заболеваниях печени, интоксикациях, при вялом пищеварении, запорах, гнилостных процессах в кишечнике. Он ускоряет выведение холестерина и нормализует липидный состав крови, а потому хорош при атеросклерозе, ожирении. Полезен арбуз при подагре и артритах. Эта самая крупная ягода охлаждает организм, увеличивает количество лимфы, показана при болезнях кожи.