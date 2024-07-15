Не один ботулизм. Чем может быть опасна готовая еда, доставляемая на дом

Этот вопрос закономерен, ведь недавно готовая еда привела к самой масштабной вспышке ботулизма в России. Обсуждение этой трагедии в Интернете вскрыло слабые места в производстве такой еды. Много было написано нелицеприятного о том, кто и как её делает, в каких условиях, какими руками. И понятно, что не все эти проблемы высосаны из воздуха.
Но дело не в одном ботулизме. По сути, такая еда может стать причиной любых кишечных инфекций и пищевых отравлений: дизентерия, болезнь Боткина (вирусный гепатит А), другие вирусные инфекции, сальмонеллез, иерсиниоз
Тайна содержимого
По мнению кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней у детей, замдекана педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Ивана Коновалова, готовая еда, которую активно продают в магазинах и доставляют на дом, стала особенно популярной после начала пандемии COVID-19. Благодаря удобству и доступности она и дальше будет востребована потребителем. Но это предъявляет особые требования к организации и контролю её производства.
Ведь с удлинением цепи изготовления продукта — заготовка, обработка, приготовление, упаковка, транспортировка, хранение — увеличивается и риск нарушения санитарно-гигиенических стандартов на каждом из этих этапов, — утверждает эксперт. — И если человек покупает готовый салат, то он не может быть абсолютно уверен в том, из каких изначальных ингредиентов тот был изготовлен, кто и как его обрабатывал, хранил, и что он не приведет к отравлению или кишечной инфекции. Соответственно, нужны более жесткие требования к сотрудникам, ответственным за каждый этап производства.
Конечно, наименьшие риски бывают, когда человек полностью понимает, что он ест: из чего и как сделано конкретное блюдо, кем и когда. Поэтому многим проще самим покупать продукты и готовить пищу. Естественно, это тоже нужно делать с учетом принципов кулинарной обработки и правил гигиены.
Законы бизнеса
Конечно, трудно представить, что для такой еды производители приобретают самые лучшие продукты. Ведь законы бизнеса требуют экономии на всем. И поэтому, скорее всего, майонез, колбаса, мясо, птица и прочие компоненты в готовых блюдах будут содержать максимальное количество синтетических Е-добавок. А это значит, что полезных белков и жиров, витаминов и минералов в них будет меньше, а разных вредностей — больше.
То, что некоторые добавки обладают негативными эффектами, не секрет. Прямо сейчас развивается скандал вокруг мясного клея — по-научному этот фермент называют микробной трансглютаминазой. Учёные подозревают его в способности стимулировать развитие серьёзных заболеваний, включая непереносимость глютена и даже болезнь Альцгеймера. При этом мясной клей могут тайно добавить в любые мясные, рыбные, молочные и мучные продукты, и покупатель об этом даже не сможет догадаться.
Ультраеда в пластике
Ну и наконец, стоит напомнить о выводах, к которым пришли учёные, наблюдая за питанием почти 10 млн американцев: употребление ультрапереработанной еды существенно повышает смертность, вызывая более 30 негативных эффектов. Главные и самые опасные из них направлены на сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и мозг. Готовые продукты преимущественно являются ультрапереработанными. К ним относится почти все, что нужно только разогреть перед едой (котлеты, супы, голубцы, блинчики, наггетсы
Нельзя упомянуть и о негативной роли упаковки для готовой продукции — её преимущественно выпускают в пластиковых контейнерах. И даже если она сделана из картона, он все равно пропитан или покрыт пластическими материалами. Особенно вредно, если прямо в такой таре разогревать блюда в микроволновке. Это существенно увеличит выделение токсичных веществ из упаковки в еду. Поэтому обязательно перекладывайте все в обычные тарелки и ешьте не пластмассовыми вилками и ложками.
Экономя время, не забывайте о здоровье.