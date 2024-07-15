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Не один ботулизм. Чем может быть опасна готовая еда, доставляемая на дом

Готовая еда, которую доставляют нам прямо на дом, стала суперпопулярной. Это новый фастфуд нашего времени. Такой бизнес очень активно развивается и все больше отвлекает нас от кухни и, значит, от домашней еды. Но вот можно ли доверять ее качеству?

Источник: РИА "Новости"

Этот вопрос закономерен, ведь недавно готовая еда привела к самой масштабной вспышке ботулизма в России. Обсуждение этой трагедии в Интернете вскрыло слабые места в производстве такой еды. Много было написано нелицеприятного о том, кто и как её делает, в каких условиях, какими руками. И понятно, что не все эти проблемы высосаны из воздуха.

Но дело не в одном ботулизме. По сути, такая еда может стать причиной любых кишечных инфекций и пищевых отравлений: дизентерия, болезнь Боткина (вирусный гепатит А), другие вирусные инфекции, сальмонеллез, иерсиниоз и т. д., и т. п. А в столь жаркую погоду, как сейчас, риск их возникновения только возрастает.

Тайна содержимого

По мнению кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней у детей, замдекана педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Ивана Коновалова, готовая еда, которую активно продают в магазинах и доставляют на дом, стала особенно популярной после начала пандемии COVID-19. Благодаря удобству и доступности она и дальше будет востребована потребителем. Но это предъявляет особые требования к организации и контролю её производства.

Ведь с удлинением цепи изготовления продукта — заготовка, обработка, приготовление, упаковка, транспортировка, хранение — увеличивается и риск нарушения санитарно-гигиенических стандартов на каждом из этих этапов, — утверждает эксперт. — И если человек покупает готовый салат, то он не может быть абсолютно уверен в том, из каких изначальных ингредиентов тот был изготовлен, кто и как его обрабатывал, хранил, и что он не приведет к отравлению или кишечной инфекции. Соответственно, нужны более жесткие требования к сотрудникам, ответственным за каждый этап производства.

Конечно, наименьшие риски бывают, когда человек полностью понимает, что он ест: из чего и как сделано конкретное блюдо, кем и когда. Поэтому многим проще самим покупать продукты и готовить пищу. Естественно, это тоже нужно делать с учетом принципов кулинарной обработки и правил гигиены.

Законы бизнеса

Конечно, трудно представить, что для такой еды производители приобретают самые лучшие продукты. Ведь законы бизнеса требуют экономии на всем. И поэтому, скорее всего, майонез, колбаса, мясо, птица и прочие компоненты в готовых блюдах будут содержать максимальное количество синтетических Е-добавок. А это значит, что полезных белков и жиров, витаминов и минералов в них будет меньше, а разных вредностей — больше.

То, что некоторые добавки обладают негативными эффектами, не секрет. Прямо сейчас развивается скандал вокруг мясного клея — по-научному этот фермент называют микробной трансглютаминазой. Учёные подозревают его в способности стимулировать развитие серьёзных заболеваний, включая непереносимость глютена и даже болезнь Альцгеймера. При этом мясной клей могут тайно добавить в любые мясные, рыбные, молочные и мучные продукты, и покупатель об этом даже не сможет догадаться.

Ультраеда в пластике

Ну и наконец, стоит напомнить о выводах, к которым пришли учёные, наблюдая за питанием почти 10 млн американцев: употребление ультрапереработанной еды существенно повышает смертность, вызывая более 30 негативных эффектов. Главные и самые опасные из них направлены на сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и мозг. Готовые продукты преимущественно являются ультрапереработанными. К ним относится почти все, что нужно только разогреть перед едой (котлеты, супы, голубцы, блинчики, наггетсы и т. п.).

Нельзя упомянуть и о негативной роли упаковки для готовой продукции — её преимущественно выпускают в пластиковых контейнерах. И даже если она сделана из картона, он все равно пропитан или покрыт пластическими материалами. Особенно вредно, если прямо в такой таре разогревать блюда в микроволновке. Это существенно увеличит выделение токсичных веществ из упаковки в еду. Поэтому обязательно перекладывайте все в обычные тарелки и ешьте не пластмассовыми вилками и ложками.

Экономя время, не забывайте о здоровье.