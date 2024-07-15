Не один ботулизм. Чем может быть опасна готовая еда, доставляемая на дом

Ведь с удлинением цепи изготовления продукта — заготовка, обработка, приготовление, упаковка, транспортировка, хранение — увеличивается и риск нарушения санитарно-гигиенических стандартов на каждом из этих этапов, — утверждает эксперт. — И если человек покупает готовый салат, то он не может быть абсолютно уверен в том, из каких изначальных ингредиентов тот был изготовлен, кто и как его обрабатывал, хранил, и что он не приведет к отравлению или кишечной инфекции. Соответственно, нужны более жесткие требования к сотрудникам, ответственным за каждый этап производства.