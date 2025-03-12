Не нужен нам берег? Пять причин никогда не покупать дом у воды

«Теперь покупатели с деньгами соглашаются переплатить по этому критерию до 40−50% и даже больше, —объясняет риелтор Владимир Шмелев. — Скажем, за 15 соток земли с деревянным домом площадью 150 “квадратов” могут просить 15 млн руб. А за такой же по характеристикам объект у воды — 25 млн руб. И найти покупателя на дом рядом с водоемом даже по более высокой стоимости будет гораздо проще. То же самое касается квартир в многоквартирных домах. Если у объекта окна выходят на набережную, а не во двор, то цена прирастает минимум на 20%. С одной стороны, дом у воды — это хороший актив, который быстрее набирает цену и который потом легче перепродать. А с другой, действительно интересные объекты сейчас по карману далеко не всем, особенно с учетом нынешних дорогих кредитов».