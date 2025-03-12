Не нужен нам берег? Пять причин никогда не покупать дом у воды

Жизнь у рек, озер и прудов может оказаться не такой безмятежной, как видится в мечтах. Эксперты aif.ru рассказали, чего стоит бояться покупателям готовых домов и земельных участков у воды.
Причина 1. Высокая цена объекта
На первый взгляд кажется, что это, скорее достоинство, чем недостаток. Во многих зарубежных странах дома даже с небольшим видом на озеро или море вырастают в цене минимум вдвое, если сравнивать с аналогичными объектами «без воды». Тренд набирает популярность и в России. Еще 15 лет назад люди не готовы были переплачивать больше 5−10% за близость к водоему.
«Теперь покупатели с деньгами соглашаются переплатить по этому критерию до 40−50% и даже больше, —объясняет риелтор Владимир Шмелев. — Скажем, за 15 соток земли с деревянным домом площадью 150 “квадратов” могут просить 15 млн руб. А за такой же по характеристикам объект у воды — 25 млн руб. И найти покупателя на дом рядом с водоемом даже по более высокой стоимости будет гораздо проще. То же самое касается квартир в многоквартирных домах. Если у объекта окна выходят на набережную, а не во двор, то цена прирастает минимум на 20%. С одной стороны, дом у воды — это хороший актив, который быстрее набирает цену и который потом легче перепродать. А с другой, действительно интересные объекты сейчас по карману далеко не всем, особенно с учетом нынешних дорогих кредитов».
Причина 2. Угроза подтопления
В 2024 году сразу несколько регионов Урала и Сибири серьезно пострадали от разлива рек. Люди еще раз убедились в том, что не застрахованы ни от техногенных катастроф, ни от капризов погоды. Чтобы хотя бы частично компенсировать потери, эксперты призывают загодя думать о страховании загородной недвижимости. А тем, кто только планирует строительство дома у водоема, нужно учесть несколько строительных особенностей.
«Во-первых, советую сверить с генпланом территории зоны подтопления и, в идеале, не размещать там объект, — говорит архитектор, генеральный директор проектного института “Важенин дизайн’Василий Важенин. — Во-вторых, следует тщательно продумать, какой фундамент использовать. Возможно, это будет свайная система с обсадной трубой или же утепленный плитный фундамент. Они не дадут “гуляющей” почве выдавливать углы дома и разрушать его конструкции. В-третьих, о подвале или цоколе в домах рядом с водоемами, скорее всего, придется забыть. В-четвертых, понадобится изучить геодезию участка, чтобы понять, нужно ли монтировать дренажные системы или предусматривать дополнительную гидроизоляцию”.
Возможно, потребуется поднять весь дом и вход в него над землей так, чтобы без проблем переживать небольшие паводки. Однако, акцентирует внимание архитектор, от прихода большой воды не застрахован никто. Порой даже в небольших реках вода может подниматься на 8−10 метров. И здесь было бы неплохо продумать в доме возможные пути эвакуации через верхние этажи.
Причина 3. Повышенная влажность
Одним из наиболее распространенных опасений является повышенная влажность.
«Близость к воде может способствовать образованию плесени, сырости и коррозии, особенно в регионах с высокой влажностью воздуха, — говорит председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. — Также не стоит забывать о москитах и других насекомых, которые обычно более активны вблизи водоемов. Чтобы в помещениях не размножался плесневой грибок, при строительстве и последующих ремонтах нужно использовать влагостойкие материалы. Но, пожалуй, самое главное, это обеспечить надежную вентиляцию помещений и, возможно, предусмотреть осушение воздуха».
Причина 4. Законодательные ограничения
Не на каждом участке рядом с водоемом можно построить дом. А если это сделать в обход закона, то потом не получится зарегистрировать его и совершать любые сделки с ним.
«Покупателю дома или земельного участка у воды нужно изучить два документа: Водный кодекс РФ и градостроительный план территории, — уточняет Важенин. — У любого водоема могут быть охранные зоны. Они могут составлять как 25 метров, так и 500. Может быть и такое, что на земельном участке нельзя строить жилой дом, а смонтировать какую-нибудь беседку для отдыха или детскую площадку разрешено. Бывают также ограничения по водоснабжению, водоотведению и канализации. Как правило, все это можно найти в генпланах, которые предоставляет местное управление архитектуры».
Если проигнорировать требования закона, то придется переносить либо сносить объект. Именно такое предписание выдали российской певице Алле Пугачевой. Ее баня в Подмосковных Бережках оказалась в водоохранной зоне Истринского водохранилища. Примадонна обязалась до 1 июня передвинуть баню так, чтобы расстояние до воды составило не меньше 55 метров, а не 40, как сейчас.
Причина 5. Дополнительные расходы на отопление
Жить у воды холоднее, чем вдали от нее. Особенно в регионах, где зимой стабильно минусовые температуры. А еще некоторым приходятся не по душе постоянные ветра, ведь водная гладь только способствует воздушным вихрям.
Опытные строители предлагают обращать внимание на усиленную теплоизоляцию дома, а также не злоупотреблять панорамным остеклением. Отапливать здание со стеклянными стенами трудно и дорого. Придется учесть и тот момент, что зимой ветра будут постоянно заметать участок снегом. Чтобы не пришлось каждое утро откапывать входную дверь, нужно предусмотреть специальные тамбуры или дополнительные заграждения.
«Жизнь у воды, будь то пруд, река, озеро или море, безусловно, обладает своим очарованием и может предложить уникальные преимущества, — резюмирует Чаплин. — Однако, принимая решение о строительстве или покупке дома в такой локации, важно тщательно взвесить все возможные риски и потенциальные недостатки. Тогда это будет удачным вложением средств и комфортным вариантом для постоянного проживания».