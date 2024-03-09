Не надо зубрить: Студентам назвали лучший метод для подготовки к экзаменам

По словам Дымовой, благодаря этому получится значительно сократить объём материала, лучше понять его и запомнить. Также специалист рекомендует равномерно распределить учебную нагрузку. Если студент понимает, что времени не хватает, нужно сфокусироваться на ключевых темах. Кроме того, можно проговорить материал вслух себе или другу, а когда темы даются сложно — пересказать прочитанное своими словами.