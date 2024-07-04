Не надо так. Дизайнер назвала пять главных ошибок при ремонте жилья

При ремонте не все правильно рассчитывают количество розеток. Их много не бывает — это лучше, чем потом тянуть удлинители через все помещение. Вместо одинарных розеток следует поставить двойные, а на каждой стене можно разместить минимум три розетки. Этого должно хватить и для подключения бытовой техники, и для текущих нужд — например, для зарядки гаджетов или подключения дополнительного источника света.