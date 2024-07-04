Не надо так. Дизайнер назвала пять главных ошибок при ремонте жилья

Многие россияне именно на лето планируют ремонт в квартирах и домах. Практикующий дизайнер Ольга Мазанова предостерегает: чаще всего люди допускают пять ошибок, которые способны испортить даже самый дорогой ремонт.
«Первая ошибка — попытка провести самостоятельную перепланировку, — поясняет дизайнер. — Но мало кто вникает в детали, пытаясь перенести дверной проем, поменять кухню и спальню местами или разобрать встроенные шкафы. Законы о перепланировке все время меняются, нужно основываться на актуальных данных. Иначе есть риск получить штраф и предписание от надзорных органов вернуть все, как было».
Второй ошибкой эксперт называет непродуманную систему вентиляции. Серьезным нарушением является штробление вентшахты, а также объединение систем вентиляции кухни и санузла. Чтобы влажный воздух не застаивался в ванных комнатах и туалетах, не нужно блокировать выходы вентиляции. Зато полезно добавить принудительный вентилятор, а также предусмотреть под дверью щель для циркуляции воздуха.
При ремонте не все правильно рассчитывают количество розеток. Их много не бывает — это лучше, чем потом тянуть удлинители через все помещение. Вместо одинарных розеток следует поставить двойные, а на каждой стене можно разместить минимум три розетки. Этого должно хватить и для подключения бытовой техники, и для текущих нужд — например, для зарядки гаджетов или подключения дополнительного источника света.
Четвертая ошибка заключается в неверной установке унитаза, особенно когда речь идет об инсталляциях.
«Монтируйте инсталляцию максимально близко к стояку — иначе унитаз будет расположен слишком высоко, — конкретизирует эксперт. — Инсталляция монтируется только на плиту перекрытия. Обязательно делайте звукоизоляцию канализационных труб. В идеале, чтобы оправдать вложенные в шумоизоляцию объекта средства, нужно делать ее по всему периметру помещения — пол, стены, потолок. Все остальные варианты помогут только приглушить голоса соседей».
И, наконец, редко кто перед покраской стен, потолка или пола делает предварительные выкрасы, а зря. На большой площади цвета становятся насыщенней, а при высыхании иногда меняют тональность. Выкрасы — единственный способ не ошибиться, они позволяют оценить результат при разном освещении.
Ранее маркетплейс «Сравни» во время опроса выяснил, что основная часть россиян — 60% — собирается потратить на ремонт жилья не больше 100 тыс. руб. Еще 20% респондентов потратят до 300 тыс. руб., 6% опрошенных забюджетировали до 500 тыс. руб., и еще по 7% направят на ремонт до 1 млн руб. и более. 59% респондентов будут тратить личные накопления, а 25% предпочтут взять на ремонт кредит.