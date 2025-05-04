Не надо расстраивать султана: как Киргизия отказалась признавать Кипр турецким

«У Кыргызстана и Узбекистана нет дипломатических представительств на Кипре, в отличие от ряда других государств. Обычно взаимодействие с Кипром осуществляется через посольства в третьих странах. Но в данном случае речь идёт о политическом жесте, который Турция расценивает как признание ее присутствия на острове в качестве оккупации. Мы крайне разочарованы», — заявил Куртулмуш.