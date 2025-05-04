Не надо расстраивать султана: как Киргизия отказалась признавать Кипр турецким

Турция выразила разочарование в отношении политической позиции Кыргызстана и Узбекистана по вопросу признания суверенитета на Кипре. Об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, выступая на парламентском заседании в Анкаре.
По его словам, Анкара не ожидала от «братских» стран такого шага и считает это решение «болезненным сигналом» в контексте союзнических отношений в рамках тюркского мира.
«У Кыргызстана и Узбекистана нет дипломатических представительств на Кипре, в отличие от ряда других государств. Обычно взаимодействие с Кипром осуществляется через посольства в третьих странах. Но в данном случае речь идёт о политическом жесте, который Турция расценивает как признание ее присутствия на острове в качестве оккупации. Мы крайне разочарованы», — заявил Куртулмуш.
Он также подчеркнул, что Анкара традиционно не вмешивается во внешнеполитические решения дружественных стран, однако считает необходимым открыто выразить обеспокоенность.
«Мы никому не диктуем, как строить отношения с третьими странами. Но как братский народ, искренне стремящийся к укреплению связей в тюркском пространстве, мы считаем, что нынешняя ситуация требует корректирующих шагов», — добавил турецкий политик.
Тема Кипра остаётся одной из наиболее чувствительных для Турции на международной арене. Анкара признаёт независимость Турецкой Республики Северного Кипра, тогда как большинство стран мира, включая государства Центральной Азии, поддерживают статус единого Кипра под эгидой Республики Кипр.
Высказывание спикера парламента может свидетельствовать о росте дипломатического напряжения между Турцией и отдельными странами Центральной Азии, несмотря на активное развитие форматов регионального сотрудничества, таких как Организация тюркских государств.
Официальные комментарии от Бишкека и Ташкента по этому поводу пока не поступали.