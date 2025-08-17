«Не надо бояться быть глупым». За что несколько поколений россиян любили Олега Табакова

В 1953 году Табаков окончил школу и перебрался в Москву, где поступил в Школу-студию МХАТ. Через четыре года актер и режиссер Олег Ефремов создал собственную Студию молодых актеров, которая в итоге превратилась в театр «Современник». В труппу Ефремова вошел и Табаков, а сам театр произвел фурор в масштабах всей страны, став одним из главных феноменов искусства Оттепели. На сцене «Современника» ставили провокационные по меркам того времени спектакли, нередко прямо или аллегорически высказывавшиеся о жизни страны и во многом выразившие идеалы поколения шестидесятников.