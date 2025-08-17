Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не надо бояться быть глупым». За что несколько поколений россиян любили Олега Табакова

17 августа исполнилось 90 лет со дня рождения народного артиста СССР, основателя Московского театра «Табакерка» и полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Олега Табакова.

Артист больше полувека восхищал миллионы россиян своими ролями в театре и кино — десятки из которых, включая Обломова, Шелленберга и кота Матроскина, стали культовыми. Табакова, кажется, любили абсолютно все — таким беспроигрышным было его обаяние, которое дополняли воля, независимость и верность искусству, которую он реализовывал и как артист, и как режиссер, и как руководитель самых больших драматических театров России.

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове, в семье врачей, и с юных лет увлекся театром. В 1950-х он присоединился к кружку «Молодая гвардия» Саратовского Дворца пионеров, которым руководила легендарный педагог театрального мастерства Наталья Сухостав, воспитавшая целое поколение заметных артистов.

В 1953 году Табаков окончил школу и перебрался в Москву, где поступил в Школу-студию МХАТ. Через четыре года актер и режиссер Олег Ефремов создал собственную Студию молодых актеров, которая в итоге превратилась в театр «Современник». В труппу Ефремова вошел и Табаков, а сам театр произвел фурор в масштабах всей страны, став одним из главных феноменов искусства Оттепели. На сцене «Современника» ставили провокационные по меркам того времени спектакли, нередко прямо или аллегорически высказывавшиеся о жизни страны и во многом выразившие идеалы поколения шестидесятников.

Табаков стал самым молодым из шести основателей «Современника». Его первой работой на сцене стала роль студента Миши в спектакле «Вечно живые», с которого началась история театра. Ведущим артистом «Современника» актер оставался на протяжении 26 лет, а его роли в спектаклях «Голый король», «Третье желание», «Всегда в продаже» и «Обыкновенная история» стали каноническими. Он настолько отдавался профессии, что уже в возрасте 29 лет из-за большой нагрузки перенес инфаркт.

Источник: РИА Новости

Сниматься в кино Табаков начал еще во время учебы в Школе-студии МХАТ. Свою первую роль на большом экране он исполнил студентом третьего курса — в фильме «Тугой узел» Михаила Швейцера, подвергнувшемся цензуре из-за критики колхозного строя и после кардинальных переработок увидевшем свет под названием «Саша вступает в жизнь».

Карьера Табакова на сцене и на экране развивалась параллельно — в 1960-х актер все чаще стал играть главные роли, а также появляться в ансамблях самых популярных советских фильмов. Без Табакова невозможно представить такие нашумевшие кино- и телекартины, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Человек с бульвара Капуцинов».

Источник: РИА Новости

Всенародную любовь зрителей всех поколений принесла артисту и работа в мультипликации: Табаков озвучил кота Матроскина в «Троих из Простоквашино».

В 1977 году Табаков вместе с учениками своего первого актерского курса открыл в помещении бывшего угольного склада свой собственный театр «Табакерка».

Источник: Legion-Media

Спустя год состоялась первая премьера вошедшей в историю под названием «подвала» студии — спектакль «С весной я вернусь к тебе» по пьесе Алексея Казанцева. «Табакерка» неизменно собирала полные залы, но ее острые, нередко экспериментальные на формальном уровне спектакли столкнулись с недовольством власти. В 1980 году Мосгорком закрыл театр, который официально сможет возродиться лишь в 1986-м, а Табаков получил запрет на преподавательскую деятельность. В следующие два года он читал лекции в Хельсинкской актерской академии.

Источник: Legion-Media.ru

В 2000 году Табаков занял пост художественного руководителя МХАТа имени Чехова. Он радикально обновил репертуар театра и его труппу, вновь сделав ведущий театр страны актуальным и востребованным у зрителей. При нем артистами МХАТа стали многие известные актеры нового поколения: Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Дарья Мороз, Марина Голуб и Дмитрий Дюжев. По приглашению Табакова во МХАТе стали работать и такие режиссеры, как Кирилл Серебренников, Константин Богомолов и Юрий Бутусов.

Карьера Табакова охватила более 60 лет, на протяжении которых он оставался одним из самых любимых актеров россиян — и одним из самых активных и смелых деятелей отечественного театра. Заметную роль он, подобно другим ярким шестидесятникам, играл и в общественной жизни — так, в 1968 году осмелился направить обращение к генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, в котором требовал вывести советские войска из Чехословакии. Впоследствии Табаков неоднократно проявлял себя человеком, сформировавшиеся во время Оттепели идеалы которого не менялись вне зависимости от политической обстановки в стране.

Олег Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года из-за сердечного приступа, вызванного начавшимся у актера сепсисом. Ему было 83 года. Церемония прощания прошла на исторической сцене МХТ им. Чехова. Ее посетили многие ведущие фигуры российского театра и кино и известные политики.