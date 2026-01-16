«Не на одной стороне». Зеленский сделал громкое заявление о Трампе

В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.