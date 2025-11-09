«Не можем ходить, будем бегать!»: как живется ветерану СВО на протезах

— Мне кажется, такого не будет. Я на самом деле с этой точки зрения вообще не смотрел в будущее. Вообще я на все всегда смотрю с оптимизмом. Пессимизм — это не очень хорошо. Если бы я был пессимистом, я в принципе не добился бы того, что имею. Я даже не смог бы ходить, как теперь хожу. Многое зависит от человека. Я, например, всегда исхожу из того, что имею прямо сейчас. И не имеет значения, что было раньше. Даже то, что было минуту назад, не имеет значения. Если пришла проблема, нужно думать, как ее решать, а не сокрушаться по поводу того, что случилось.