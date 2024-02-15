Не Москва и не Питер: Стало известно, в каком регионе России мороженое любят больше всего

«Если говорить о предложении мороженого, то в 2023 году в России было произведено 492 тысяч тонн мороженого. Поставлено из-за пределов страны было 9 тысяч тонн продукции, что составляет 1,8% от предложения за прошлый всего год. Предложение мороженого увеличилось в IV квартале 2023 года к аналогичному периоду прошлого года на 24%. Такой скачок во многом произошёл за счет существенного прироста внутреннего производства, а именно на 25%», — рассказала глава управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Юлия Кузьмина.