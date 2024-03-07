Не комом. Эксперты раскрыли, как купить сковородку для блинов на Масленицу

«При соблюдении этих условий тесто будет равномерно схватываться, а блин не подгорит и не порвется при перевороте. Конечно, самые долговечные сковороды — чугунные, но они требуют особого ухода и подготовки к эксплуатации: их важно хорошо прокаливать к каждому использованию. Алюминиевые же легкие по весу, неприхотливы в уходе, но легко царапаются. Также при покупке сковороды нужно учитывать тип плиты и возможность мытья в посудомоечной машине. Новички могут присмотреться к электрическим блинницам — на них будет легче готовить тонкие и ажурные блинчики без пригорания», — подытожил эксперт.