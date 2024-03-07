Не комом. Эксперты раскрыли, как купить сковородку для блинов на Масленицу

Михаил Котелевский, управляющий блинной кондитерской Milk&Snow в гастроквартале «Три вокзала. Депо» рассказал, что идеальной можно назвать ту сковороду, которая хорошо нагревается, имеет удобную ручку, толстое дно, невысокие бортики и комфортный вес.
«Сковорода с антипригарным покрытием считается самой лучшей для готовки блинов. Такая поверхность не дает прилипнуть тесту и даже позволяет готовить выпечку без масла. Однако это покрытие очень уязвимо в использовании и не терпит металлических лопаток и вилок — только силиконовые или деревянные. От диаметра сковороды в свою очередь зависит скорость выпечки блинов. Самый оптимальный формат — от 20 до 26 см. Сковорода по размеру должна подходить под конфорку плиты для равномерного нагревания. Слишком большие жаровни неудобны в использовании: они занимают много места и плохо поддаются маневрированию», — отметил Котелевский.
Дно сковороды не должно быть тонким, ведь именно за счет толщины тепло распределяется более равномерно, уточнил эксперт. Если взять сковороду с индукционным дном, готовить блинчики можно будет на всех типах плит. Главное — чтобы поверхность внутри была идеально ровной — без рельефов и выступов.
«При соблюдении этих условий тесто будет равномерно схватываться, а блин не подгорит и не порвется при перевороте. Конечно, самые долговечные сковороды — чугунные, но они требуют особого ухода и подготовки к эксплуатации: их важно хорошо прокаливать к каждому использованию. Алюминиевые же легкие по весу, неприхотливы в уходе, но легко царапаются. Также при покупке сковороды нужно учитывать тип плиты и возможность мытья в посудомоечной машине. Новички могут присмотреться к электрическим блинницам — на них будет легче готовить тонкие и ажурные блинчики без пригорания», — подытожил эксперт.
Кандидат технических наук, доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Раиса Платова пояснила, что главное, на чем точно не стоит экономить при покупке блинной сковородки — это толщина дна. Если оно тонкое, не исключено подгорание краев блинчиков. Из материалов для такого типа утвари подошел бы чугун — у него большая теплоемкость и плотность, что позволяет дну не деформироваться при резких перепадах температур. Такая сковорода прослужит долго и верно, избавляя хозяйку от необходимости регулярно ее менять. К ее недостаткам можно отнести большой вес.
«Алюминиевые сковороды изготавливают двумя методами: листовой штамповкой и литьем. Они различаются по толщине дна и стенок, виду покрытий и способу крепления ручек. Литая сковорода для блинов имеет ряд преимуществ по сравнению со своим штампованным аналогом: сковорода с толщиной дна 6−8 мм не уступает по объемной теплоемкости чугунной сковороде, не деформируется. Алюминиевые сковороды с антипригарным покрытием препятствуют прилипанию блинов ко дну и стенкам сковороды», — пояснила эксперт.
Таким образом, хозяйкам, которые хотят купить блинную сковородку один раз и надолго, а также сократить перерасход продуктов из-за прилипшего теста и разваливающихся блинчиков, стоит присмотреться к чугунным или литым алюминиевым вариантам. Однако в последнем случае важно крайне осторожно обращаться с антипригарным покрытием и следовать всем указаниям производителя касательно ухода.