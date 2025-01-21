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Не клюйте носом: как спать в отелях так, чтобы выспаться

Пять проверенных способов.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Во время путешествия многих из нас пугает мысль о том, что несколько ночей придется спать в отеле. Из-за неудобных кроватей, шумных кондиционеров, хлопающих дверей и громких гостей бывает трудно расслабиться вдали от дома.

Доктор Ребекка Роббинс, доцент кафедры медицины в Гарвардской медицинской школе и научный сотрудник Бостонской больницы Бригама рассказала National Geographic, как уснуть и выспаться в отеле.

Найдите знакомое в незнакомом

Когда мы находимся в незнакомой обстановке, нам сложно расслабиться. Будь то новые звуки или запахи, наш мозг находится в состоянии повышенной готовности и воспринимает гостиничный номер как враждебную территорию.

Научно доказано, что запахи, вызывающие положительные ассоциации, способствуют хорошему самочувствию. Также помогают и успокаивающие звуки, например, шум моря или дождя, а белый шум полезен для сна в шумной обстановке.

Будь то запахи или звуки, найдите способы привнести в свой гостиничный номер ощущение домашнего уюта. Можно взять с собой в путешествие любимые духи, лосьон или эфирное масло.

Решите свои проблемы

Поездка может быть связана не только с отпуском, но и с трудными семейными обстоятельствами или рабочим стрессом.

Самое большое препятствие для сна — наш разум. Нам могут мешать уснуть тревожные мысли, связанные с поездкой, и список дел, который вы прокручиваете в голове. Роббинс предлагает записать все на листе бумаге, чтобы освободить свой мозг от ненужных вещей и сосредоточиться на отдыхе.

Придерживайтесь своего распорядка дня

Медитация, долгий душ, использование любимого ночного крема, отключение телефона или затыкание ушей любимыми берушами — все это ключевые ритуалы перед сном, которые можно выполнять дома. Повторяя эти действия во время путешествия, вы успокоите свои тело и душу.

Берите с собой успокаивающие ритуалы. Например, если вы не можете уснуть без работающего телевизора, включите его в гостиничном номере и установите таймер отключения.

Встаньте с постели

Иногда бывает сложно уснуть из-за разницы в часовых поясах. Если не получается успокоиться, встаньте с кровати и займитесь чем-то расслабляющим, например, медитацией или дыхательными практиками.

Проведите исследование гостиниц

Во время выбора отеля, в котором вы хотите остановиться, внимательно читайте его описание, что предлагает место проживания, а также отзывы постояльцев. Сейчас в некоторых гостиницах указывают наличие плотных штор, ортопедических подушек и даже бомбочек для ванн.

В отзывах же можно узнать, насколько хорошая звукоизоляция в отеле и удобные ли там кровати.

Ранее рассказали, как уснуть в самолете.