Не клюйте носом: как спать в отелях так, чтобы выспаться

Самое большое препятствие для сна — наш разум. Нам могут мешать уснуть тревожные мысли, связанные с поездкой, и список дел, который вы прокручиваете в голове. Роббинс предлагает записать все на листе бумаге, чтобы освободить свой мозг от ненужных вещей и сосредоточиться на отдыхе.