Не каждый вклад выгоден. На что обратить внимание при открытии депозита

Новостные ленты то и дело мелькают заголовками о том, что кто-то из банков в очередной раз повысил проценты по депозитам. Вклады и накопительные счета в рублях действительно еще никогда не были настолько выгодными, если смотреть на предлагаемые ставки. Конечно, этому способствует денежно-кредитная политика Банка России, который на каждом заседании совета директоров за последние месяцы принимал решения о повышении ключевой ставки. И если на кредитах это отражается негативным образом, то с вкладами другая история.