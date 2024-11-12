Не каждый вклад выгоден. На что обратить внимание при открытии депозита

Ставки по вкладам и накопительным счетам в банках остаются высокими. Кредитные организации предлагают депозиты по ставкам в два десятка процентов и выше. Эксперты в свою очередь говорят, что сегодняшняя история с высокими процентами не так проста, как кажется. Верить ли цифрам и что нужно учесть, чтобы заработать на вкладе?
Хороший рост
Вклады населения — один из самых древнейших финансовых продуктов, появившийся вместе с самими кредитными организациями. Вместе с тем открытие депозита требует от клиента не только внимательности, но и навыков финансового планирования.
Речь идет о понимании принципиального различия депозитных продуктов в части глубины маневра. Так, следует различать вклады с возможностью частичного снятия и пополнения и депозиты, для которых недоступны приходно-расходные операции. Как правило, для последнего типа вкладов характерна более высокая процентная ставка, поскольку банки рассматривают это как стабильный источник ресурсов и готовы больше платить за него.
Новостные ленты то и дело мелькают заголовками о том, что кто-то из банков в очередной раз повысил проценты по депозитам. Вклады и накопительные счета в рублях действительно еще никогда не были настолько выгодными, если смотреть на предлагаемые ставки. Конечно, этому способствует денежно-кредитная политика Банка России, который на каждом заседании совета директоров за последние месяцы принимал решения о повышении ключевой ставки. И если на кредитах это отражается негативным образом, то с вкладами другая история.
Есть мнение, что депозиты в России стали настолько выгодными, что наши сограждане, которые планировали покупку или строительство жилья, сейчас предпочитают отнести свои деньги на хранение в банк в надежде получить доход. Так, экономическая ситуация в стране сделала вклады и накопительные счета хорошей инвестицией.
Соль таких высоких ставок в том, что очень многие банки выставляют дополнительные условия для открытия, и не всегда клиент может понять, выгодно ли ему или нет. Редакция проанализировала предложения некоторых крупных кредитных организаций.
«На сегодня у многих банков действительно привлекательные ставки по депозитам и накопительным счетам. Но максимально выгодные предложения касаются новых клиентов при первом открытии счета или депозита в банке. Как правило, наиболее привлекательные условия предполагают ограничения по сумме или срокам», — говорит руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.
Например, Т-Банк дает 24% на два года. Будет ли популярным такой срок у частных инвесторов, вопрос. Альфа-Банк не выставляет всех сроков и представляет ограниченный вариант, то же самое у ВТБ. Кстати, у последнего предусмотрены повышенные ставки только на новые деньги, на «старые» промоставку получить нельзя.
Газпромбанк начисляет проценты методом «лесенки», то есть максимальную ставку клиент может получить только за два месяца, все следующие периоды ставка будет ниже, то есть банк предоставляет плавающие условия. МКБ в свою очередь тоже дает высокий процент на срок 3 года, и снова тот же самый вопрос, будет ли кто-то вкладываться на такой срок. Также у кредитора есть обязательное условие — ежемесячными транзакциями на 10 тыс рублей по картам.
У того же Сбера вклад под 21% можно получить как на новые, так и старые деньги, есть повышенные ставки, распространяющиеся как на тех, кто только что стал клиентом, так и на тех, кто уже являлся до объявления высоких процентов. Возможны дополнительные надбавки при выполнении условий POS и наличии банковской подписки. В принципе, это достаточно прозрачная система условий по депозитам.
Важные детали
Первый и главный фактор, на который ориентируется вкладчик, это процентная ставка. Тем не менее, важно разобраться на какую сумму будет начисляться доход и какая будет доходность после завершения срока вклада, говорит Анна Авакимян, главный аналитик компании «РегБлок».
«Здесь банки часто прибегают к лукавству. Это конечно, так называемая ступенчатая процентная ставка. Максимальная ставка, которая как правило и рекламируется, начисляется лишь в первые месяцы вклада, либо при условии крупной “несгораемой суммы” в случае накопительного счета. Целесообразно отдать предпочтение тем депозитам, где вы хорошо понимаете эффективный уровень дохода и условия его получения. В результате “честный” вклад по ставке 21% может быть выгоднее лестничного с анонсированной ставкой 24%», — говорит эксперт.
Александр Цыганов в свою очередь советует уточнить с какой даты рассчитывается повышенная процентная ставка: с даты открытия или с начала месяца, иначе первый месяц может пройти за несколько дней, например, 28, 29 и 30, а потом следующий, а с третьего месяца ставка снижается. «Нужно понять до какого срока действует повышенная ставка и что делать после. В любом случае читать договор с банком и добиваться ясности, общаясь в чате или офисе банка», — сказал собеседник.
Стремясь получить максимальный процентный доход, необходимо рассчитывать на то, что какая-то часть денег вам может потребоваться в срок до окончания вклада, добавляет экономист Андрей Бархота. «Либо вы ожидаете крупного поступления доходов спустя некоторое время после открытия вклада. В качестве рекомендации лучше всего разделить ваши сбережения на две части: вклад, где доступны приходно-расходные операции или накопительный счёт, и вклад, где эти операции до окончания срока действия недоступны, но ставка по депозиту выше. Нормальное и относительно безопасное сочетание сегодня этих двух депозитных продуктов: 68 / 32% для накопительных счетов и срочных вкладов. Это пропорция “золотого сечения”, которая содержит в себе естественную норму сбережения», — рассказывает эксперт.
Банки в большей степени заинтересованы в стабильных пассивах, и стремятся выделить достоинства срочного депозита без возможности снятия и пополнения. Не следует ограничивать свою финансовую свободу. Из множества предложений банков можно подобрать накопительный счёт с большей выгодой для клиента и, отвечающий его модели сбережения. Часто банк, предоставляющий более выгодные условия по накопительному счету, является и зарплатным банком. В этом случае необходимо пользоваться более ценным предложениям, не забывая о мерах предосторожности и «золотом сечении».