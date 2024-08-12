Не как все. 9 звезд, у которых есть генетические мутации

Мы любим актеров не только за их вдохновенную игру, но и за неповторимую внешность. При этом мало кто задумывается о том, что она может быть проявлением их генетических особенностей. Некоторые из них обрекают актеров на постоянную борьбу за жизнь и здоровье.
Элизабет Тейлор — дистихиаз
Голливудская дива известна своими роскошными ресницами. Это не результат старания гримеров, а ее врожденная особенность. Из-за генетической мутации у Элизабет Тейлор был дополнительный ряд ресниц. Считается, что такая особенность чревата развитием косоглазия, а в отдельных случаях даже может привести к язве роговицы. Но у Элизабет Тейлор все сложилось удачно. Уникальные кукольные ресницы стали лишь ее украшением.
Кейт Босуорт — врожденная гетерохромия
Это следствие изменения в генах, которые контролируют цвет глаз. Один глаз у актрисы карий, а второй — голубой. Обычно во время съемок актриса носит контактные линзы. Однако в фильме «Возвращение супермена» Кейт продемонстрировала свою уникальную особенность.
Гейтен Матараццо — клейдокраниальная дисплазия
Это редкое генетическое заболевание, которое влияет на состояние костей. Актер также не скрывает своей особенности, но активно борется с ее последствиями. Чтобы не запускать процесс костной деформации, ему периодически проводят хирургические операции. Известно, что на сегодняшний день Гейтен пережил уже четыре таких вмешательства.
Хоакин Феникс — расщепление неба
Это недостаток, который может быть вызван мутацией в одном из генов. Сегодня об этой особенности напоминает только шрам над верхней губой.
Питер Динклейдж — ахондроплазия
Эта генетическая мутация приводит к нарушению роста костей. Ахондроплазия — одна из распространенных причин карликовости. Рост актера всего 135 см, что не помешало его карьере. За роль в «Игре престолов» актер получил четыре премии «Эмми» и «Золотой Глобус».
Кейт Хадсон — полидактилия
Актриса имеет дополнительные пальцы на ногах. Эта особенность вызвана мутациями в нескольких генах. Вы ошибаетесь, если думаете, что это редчайшее состояние. Такая же отличительная черта есть у актрисы Холли Берри. Кстати, ей в детстве предлагали сделать операцию и удалить лишний палец на ноге, но актриса отказалась и ничуть не комплексует по этому поводу. Даже на красную дорожку она выходит в открытой обуви.
Эштон Катчер — синдактилия
Это сращение двух или более пальцев рук или ног. Некоторые люди с такой особенностью предпочитают разделять их хирургическим путем, но актер операцию делать не стал. В детстве он мечтал стать инженером-генетиком, чтобы понять причину своей уникальности.
Кэтрин О`Хара — транспозиция органов
Это редкое генетическое состояние приводит к зеркальному расположению основных органов. У актрисы сердце расположено не слева, а справа. Считается, что это самый опасный вариант транспозиции. Однако, к счастью, на самочувствии и здоровье Кэтрин эта генетическая особенность никак не сказывается.
Селена Гомес — системная красная волчанка
Это заболевание, при котором иммунная система атакует не чужеродные элементы, а собственные ткани. За развитие заболевания ответственно сложное сочетание генетики и факторов внешней среды. Чаще болезнь затрагивает кожу, суставы, кровь и почки. Актриса столкнулась с недугом в 2013 году. Она была вынуждена сделать перерыв в съемках, чтобы пройти курс химиотерапии и сделать пересадку почки.
Как возникают генетические аномалии?
Об этом Aif.ru рассказала врач-генетик компании «БиоТех Решения» Антонина Акименко.
Причиной развития генетических аномалий служат мутации — изменения в последовательности ДНК. Мутации могут возникать спонтанно или быть результатом воздействия внешних факторов, таких как радиация, ультрафиолет, токсичные вещества. Если мутация происходит в половых клетках (яйцеклетках и сперматозоидах), она может передаться потомству и закрепиться в популяции. Подобные мутации являются причиной многих генетических заболеваний.
Какие факторы могут повлиять на здоровье ребенка?
Возраст. Зрелый возраст матери или отца может увеличить риск хромосомных аномалий из-за более высокого уровня ошибок во время деления клеток, что может привести к таким состояниям, как синдром Дауна у ребенка.
Тератогены. Это агенты, которые могут провоцировать возникновение врожденных пороков развития. Тератогены сами по себе не вызывают генетические аномалии в классическом смысле, то есть они не изменяют последовательность ДНК. Однако они могут вызывать различные патологии у плода, воздействуя на эмбрион во время беременности. К тератогенам относятся определенные лекарства, алкоголь, наркотики, инфекции (например, краснуха) и химические вещества из окружающей среды.