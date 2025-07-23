— В третьей фазе мировой войны была в основном конкуренция, агитация и пропаганда, плюс демонстрация возможностей обычных вооружений в странах, которые империалистам не жалко, — говорит Вассерман. — В четвертой фазе — борьба шла в основном на уровне экономики. И, когда стало ясно, что у нас есть неплохие шансы на выигрыш, началась пятая фаза. Здесь ключевое оружие, использованное против нас, — это терроризм. Причем, это касается не только террористической организации под названием Украина, но и множества ее аналогов поменьше. Мы отвечаем на этот терроризм несколькими разными методами. Скажем, мелкие группировки просто перевербовали. А с крупными пришлось тягаться силовым путем: сначала в Сирии, а потом на Украине. Теперь ясно, что Запад не может обеспечивать нанятым террористам серьезные шансы на выживание. Так что, похоже, и в этой борьбе мы тоже близки к победе. А что будет в следующей шестой фазе, пока не знаю. Но могу сказать, что она, очевидно, начнется сразу после окончательной ликвидации террористической организации под названием Украина.