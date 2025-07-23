Не избежать: Вассерман назвал срок начала шестой фазы третьей мировой войны

Политологи говорят: один неверный шаг может погрузить мир в состояние настоящего хаоса. Именитый эрудит Анатолий Вассерман уверил корреспондентов «МК»: на самом деле третья мировая война уже идет. И в обозримом будущем может произойти ее переход в новую фазу. Анатолий Александрович объяснил, чем это грозит обернуться для России.
— Еще в третьей фазе мировой войны великие державы научились разменивать войны, как квартиры: одну большую — на несколько мелких в разных районах, — говорит Анатолий Александрович. — Насколько я могу судить, с тех пор это искусство никуда не исчезло. Сейчас идет по моим подсчетам уже пятая фаза третьей мировой войны. Я ожидаю, что мелких стычек в разных концах света будет очень много. Но полномасштабные боевые действия между великими державами напрямую маловероятны.
— Даже Байден при всех его странностях явно не был самоубийцей, — продолжает Вассерман. — Это видно хотя бы по тому, как он сдерживал полных отморозков из своего окружения. Фактически даже, когда ядерное оружие было только у одной стороны — у США, они тоже не рискнули начинать фазу мировой войны в открытом виде. Потому что подсчитали: за то время, которое им понадобится для того, чтобы произвести нужное количество бомб и разрушить ими наши города, мы успеем дойти до Ла-Манша на обычных танках. После чего они лишатся большей части возможностей нас бомбить. Потом оружие и с нашей, и с их стороны совершенствовалось. Но гарантия взаимного уничтожения оставалась. И основанное на этой гарантии равновесие стран сохраняется и по сей день. Поэтому я не ожидаю полномасштабных боевых действий напрямую между великими державами.
А вот начала новой, шестой по счету, фазы мировой войны, по мнению Вассермана, как раз не избежать. Он считает: она начнется уже в обозримом будущем.
— В третьей фазе мировой войны была в основном конкуренция, агитация и пропаганда, плюс демонстрация возможностей обычных вооружений в странах, которые империалистам не жалко, — говорит Вассерман. — В четвертой фазе — борьба шла в основном на уровне экономики. И, когда стало ясно, что у нас есть неплохие шансы на выигрыш, началась пятая фаза. Здесь ключевое оружие, использованное против нас, — это терроризм. Причем, это касается не только террористической организации под названием Украина, но и множества ее аналогов поменьше. Мы отвечаем на этот терроризм несколькими разными методами. Скажем, мелкие группировки просто перевербовали. А с крупными пришлось тягаться силовым путем: сначала в Сирии, а потом на Украине. Теперь ясно, что Запад не может обеспечивать нанятым террористам серьезные шансы на выживание. Так что, похоже, и в этой борьбе мы тоже близки к победе. А что будет в следующей шестой фазе, пока не знаю. Но могу сказать, что она, очевидно, начнется сразу после окончательной ликвидации террористической организации под названием Украина.