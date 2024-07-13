Не из винограда: из чего еще делают вино?

Если вы обнаружили на полке магазина вино не из винограда, то это — плодовый алкогольный напиток. Что он из себя представляет, рассказали в проекте Food.
Тонкости законодательства
Официальным вином являются только напитки, которые изготовлены из виноградного сока. То, что сделано из других ягод и фруктов, называется либо «плодовой алкогольной продукцией» (ПАП), либо «плодовыми алкогольными напитками» (ПАН).
При изготовлении ПАП используются натуральные плоды и ягоды. В напитки запрещено добавлять спирт, красители и ароматизаторы.
В ПАН разрешают добавить спирт, двуокись серы, регуляторы кислотности, усилители вкуса.
Поэтому лучше всего на полках искать напитки, сертифицированные как ПАП, так как продукт создавался путем натурального брожения.
Разнообразие видов
Плодовые вина можно сделать из любой садовой или ягодной культуры: яблок, груш, клубники, ежевики, черники, сливы, смородины, черешни, вишни. Также существуют подобные напитки из граната.
Как хранить и подавать
Виноградное вино может храниться до десяти лет, а плодовое стоит употребить в течение 12 месяцев со дня производства.
Рекомендуется подавать плодовые вина охлажденными, до +8…+12°С. Если добавить лед и фрукты, то получится сделать полусладкий напиток без добавления сиропов.
Процент алкоголя
Обычно плодовые вина содержат 8−12% алкоголя, при этом по закону этот показатель может доходить до 19%.
Ягоды и фрукты, содержащие сахар, начинают бродить натуральным способом, и, если вовремя остановить брожение, вино будет слабоалкогольным, а, если «подкрепить» его спиртом и сахаром, крепленым — таким образом получают напитки с содержанием спирта 15−19%.
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Анна Морозова