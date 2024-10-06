Не имеют право: когда УК не может отключать электричество — все нюансы

Однако это правило действует только в тех случаях, когда управляющая компания сама предоставляет эти услуги. В большинстве же случаев собственники заключают договоры на поставку электричества напрямую с энергосбытовой компанией. Это означает, что электричество поставляет не управляющая компания, а энергосбыт.