Не имеют право: когда УК не может отключать электричество — все нюансы

Эксперты разъяснили, имеет ли она на это право, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно их мнению, если задолженность по оплате ЖКХ подтверждена решением суда, управляющая компания действительно имеет право ограничить предоставление коммунальных услуг, как это предусмотрено разделом XI Постановления Правительства РФ № 354.
Однако это правило действует только в тех случаях, когда управляющая компания сама предоставляет эти услуги. В большинстве же случаев собственники заключают договоры на поставку электричества напрямую с энергосбытовой компанией. Это означает, что электричество поставляет не управляющая компания, а энергосбыт.
Таким образом, в ситуации, когда собственник накопил долги по оплате ЖКХ, управляющая компания не имеет права отключить электричество. Это же правило распространяется и на другие услуги, если владельцы заключили прямые договоры на их предоставление, как подчеркивает телеграм-канал «Дом и двор» (18+).