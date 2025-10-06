«Не хватает на гигиену и сигареты»: в Госдуме призвали повысить оклад срочникам

«Даже с учетом планируемой в этом году индексации оклад для солдат и сержантов на срочной службе составит 2492 рубля. Этого явно недостаточно с учетом современных потребительских цен даже для покрытия минимальных потребностей. В результате солдаты срочной службы систематически находятся в крайне трудном материальном положении и не могут на эти деньги не только обеспечить себя необходимыми предметами личной гигиены, приобрести элементы обмундирования взамен преждевременно изношенных, но и даже обеспечить себя сигаретами», — говорится в обращении депутата.