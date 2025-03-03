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Не хочу, не буду. Что делать, если подросток отказывается учиться и гулять

Зачастую подростки доставляют родителям и учителям немало хлопот. Помочь найти общий язык с детьми этого возраста могут ответы на три вопроса.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В редакцию «Мела» обратился родитель 13-летнего подростка. Автор письма посетовал, что ребенок ничего не хочет — ни учиться, ни гулять. Подросток сидит в телефоне, с трудом ходит в школу и матерится на родных. Его водили к психологам, но после этого стало только хуже — он бросил профессиональный спорт, без которого не мог жить. «По дому не помогает, одни обещания. Друзей нет — все не такие. Что делать, как ему помочь?» — добавил автор письма.

Ему ответил ведущий аналитик центра воспитания и развития личности РАО, психолог Александр Николаев. Он рассказал, что в этой ситуации нужно ответить на три важнейших вопроса: «Как именно происходили изменения в поведении ребенка?», «Сколько это длится?», «Какие события этому предшествовали?».

Эксперт подчеркнул, что после посещения психолога ребенок бросил спорт, а родитель, видимо, расценил это как нечто плохое. По этому поводу аналитик привел случай из собственной практики. После консультации с одним из подростков психолог поговорил с его бабушкой. Она вскользь заметила, что ребенку показалось необычным, как серьезно его воспринимали.

Эксперт подчеркнул, что нельзя обесценивать и отвергать решения подростка, даже если взрослым они кажутся нелепыми. Александр Николаев заметил, что запрос изложен фактами и интерпретациями родителями (кроме «друзей нет — все не такие»). Однако нужно понять, что думает сам ребенок, как он себя чувствует.

Психолог советует не осуждать школьника. Надо, наоборот, стараться «присоединиться» к нему в диалоге, воспринять его переживания всерьез.

«Принятие, доверие, открытость, уважение личных границ — к этому чувствителен каждый!» — сказал эксперт.

Также он рекомендует посетить психолога не подростку, а родителям. Психологи, работая с детьми, в 90% случаев работает и с их родителями. Часто бывает так, что в восприятии взрослого именно ребенок какой-то «не такой» и его надо исправить. Однако в итоге оказывается, что оба такие, какие есть, и никто не «не такой».

«Просто разные. И просто надо учиться жить друг с другом», — пояснил Александр Николаев.

Он также посоветовал родителям посетить семейного психолога с квалификацией в клинической психологии.

Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, д. психол. н., профессор Вера Никишина ранее объясняла, почему подростки такие безбашенные и почему они могут проявлять агрессию.