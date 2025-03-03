Не хочу, не буду. Что делать, если подросток отказывается учиться и гулять

В редакцию «Мела» обратился родитель 13-летнего подростка. Автор письма посетовал, что ребенок ничего не хочет — ни учиться, ни гулять. Подросток сидит в телефоне, с трудом ходит в школу и матерится на родных. Его водили к психологам, но после этого стало только хуже — он бросил профессиональный спорт, без которого не мог жить. «По дому не помогает, одни обещания. Друзей нет — все не такие. Что делать, как ему помочь?» — добавил автор письма.