МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского об отказе идти на уступки в вопросе территорий и о готовности документа о гарантиях США для Украины оторваны от реальности, высказался подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«Что меня настолько удивило, что я даже утратил хоть какое-то понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории», — сказал он.
По словам Дэвиса, заявление главы киевского режима о стопроцентной готовности документа о гарантиях для Украины также не имеет ничего общего с реальностью, поскольку США не давали официальный комментарий на эту тему.
Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что вопрос территорий остается нерешенным, а также сообщил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США якобы готов на 100 процентов.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в ходе мероприятия, организованного в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, который, по оценке США, является решаемым.
В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.