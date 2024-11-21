Не гонись за дешевизной. Эксперт раскрыл риски займов на теневом рынке

У теневых кредиторов можно получить заем по более низким ставкам, сообщил aif.ru президент союза «Микрофинансовый альянс» Андрей Лебедев. Но последствия для заемщика могут быть самыми тяжелыми.
Ставки по кредитам на черном финансовом рынке колеблются в диапазоне от 0,65% до 0,72% в день, что примерно соответствует ставке в 25% годовых, сообщили aif.ru осведомленные источники. То есть если надо перехватить на пару дней, то такой заем может быть выгоднее банковского кредита. Но если что-то пойдет не так, то и последствия тоже будут «неофициальные».
«Теневой рынок существует вне правового поля, — напоминает эксперт. — Поэтому по нему нет никакой официальной статистики ни по объемам, ни по условиям займов. На экспертном уровне понятно, что нелегальные займеры не несут практически никаких издержек, у них себестоимость стремится к нулю, так как они не платят налогов, не несут административных расходов. Поэтому зачастую “в тени” можно получить заем по более низким ставкам, чем у официальных МФО. Конкретных цифр никто не знает, диапазон широк, но в принципе получить более дешевые кредиты там можно».
Банк России установил верхний предел для процентов по займам в микрофинансовых организациях на уровне 0,8% в день, и большинство официально зарегистрированных компаний выдают кредиты примерно по таким ставкам.
У заемщиков черных кредиторов, по каким-то причинам не вернувших деньги в срок, может сложиться ощущение, что они вернулись в лихие 1990-ые годы.
«К нам часто обращаются клиенты нелегалов с жалобами и просьбами помочь, — говорит Лебедев. — И иногда волосы на голове шевелятся просто от прослушивания аудиозаписей с угрозами от кредиторов. Участники теневого рынка ничем не ограничены, для них нет регуляторных, моральных, гражданско-правовых или любых других ограничений».
При этом нужно учесть, что просроченные долги официальных МФО в худшем случае передаются официальным же коллекторским агентствам, которые действуют в рамках правил, установленных Банком России. Теневая компания, столкнувшись с дефолтом клиента, передает долг такому же черному коллектору, который применяет такие методы «выбивания» долгов, которые никак нельзя назвать цивилизованными.
Несчастный заемщик рискует всем. И здоровьем, и имуществом. При этом еще и возможности пожаловаться и получить защиту сильно ограничены, ведь официально он не получал услуги, кредитор теневой.