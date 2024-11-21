Не гонись за дешевизной. Эксперт раскрыл риски займов на теневом рынке

«Теневой рынок существует вне правового поля, — напоминает эксперт. — Поэтому по нему нет никакой официальной статистики ни по объемам, ни по условиям займов. На экспертном уровне понятно, что нелегальные займеры не несут практически никаких издержек, у них себестоимость стремится к нулю, так как они не платят налогов, не несут административных расходов. Поэтому зачастую “в тени” можно получить заем по более низким ставкам, чем у официальных МФО. Конкретных цифр никто не знает, диапазон широк, но в принципе получить более дешевые кредиты там можно».