Не Fan-ID так алименты: кто еще не попадет на стадионы

Российские стадионы рискую лишиться еще части зрителей. Минюст и Федеральная служба серьезных приставов прорабатывают введение ограничений для неплательщиков алиментов. Директор ФССП Дмитрий Аристов пояснил, что в этом году заработает реестр тех, кто не дает деньги на содержание ребенка. Пока он будет носить информационный характер, но в дальнейшем возможно введение разного рода запретов.
— Проводилась работа по введению дополнительных ограничительных мер для лиц, уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств, в частности по введению ограничения на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований, — заявил Аристов.
В 2023 году суммы взысканных приставами алиментов выросли по сравнению с 2022 годом на 40% и составили 68 миллиардов рублей, рассказал министр юстиции Константин Чуйченко.
— Запрет посещать стадионы и спортивные мероприятия — мера действенная, хотя в России есть большое количество других вариантов заставить должников расплачиваться по своим обязательствам, — пояснил экономист Максим Чирков.
Важно контролировать выполнение существующих мер, а этим должны заниматься суды и судебные приставы, считает Чирков. Таким образом, если ограничение действительно начнет работать, то стоит ожидать еще большего снижения числа зрителей на матчах. Особенно это касается футбола, который страдает от введения «паспорта болельщика».
Forbes посчитал, что средняя посещаемость матчей Российской премьер-лиги существенно снизилась. Например, если в сезоне 2022/2023 на петербургский «Зенит» до введения Fan-ID в среднем приходило 34 029 человек, то после 27 390. Количество болельщиков «Динамо» снизилось на 9 тысяч, а ЦСКА, Спартака и Локомотива на 3 тысячи.
При этом в ГУ ФССП России по Москве утверждают, что лучше на должников действуют аресты водительских прав и автомобилей.