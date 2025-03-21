Не Fan-ID так алименты: кто еще не попадет на стадионы

Российские стадионы рискую лишиться еще части зрителей. Минюст и Федеральная служба серьезных приставов прорабатывают введение ограничений для неплательщиков алиментов. Директор ФССП Дмитрий Аристов пояснил, что в этом году заработает реестр тех, кто не дает деньги на содержание ребенка. Пока он будет носить информационный характер, но в дальнейшем возможно введение разного рода запретов.