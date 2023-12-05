Не ешь с молоком. Диетолог объяснила, чем полезна и вредна хурма

Оранжевые очень сладкие фрукты — одни из самых вкусных в начале зимы. Мы сейчас говорим о хурме. Она растет сравнительно недалеко, на юге России, на Кавказе, в ближнем южном зарубежье. Везти хурму недалеко, она неплохо дозревает в домашних условиях, становится действительно сладкой, даже иногда приторной, ароматной, вкусной, многогранной. К тому же хурма полезна. Но, как и любой полезный продукт, она может наносить и вред тоже.

О том чем полезна и чем может навредить хурма рассказала aif.ru Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт:

Чем полезна хурма

Состав хурмы богат полезными веществами, микро- и макроэлементами, витаминами. Среди них: витамины B1, B2, H, PP, K, E, калий, железо, магний, йод. В 100 граммах продукта содержится около 24% суточной нормы бета-каротина, что в несколько раз превышает его содержание в моркови или тыкве и порядка 80% суточной нормы витамина С.

Из полезных свойств хурмы можно выделить следующие:

нормализует работу сердечно-сосудистой системы и снижает артериальное давления;

благоприятно воздействует на центральную нервную систему;

нормализует стул при умеренном потреблении, а при чрезмерном потреблении — более трех плодов за один прием пищи — может вызвать слабительное действие;

поддерживает иммунную систему, помогает при лечении бронхитов и выведении мокроты;

оказывает положительное действие на работу сосудов и рекомендована при варикозном расширении вен;

помогает справиться с отеками и поддерживает работу мочеполовой системы;

за счет входящего в состав продукта триптофана помогает вырабатывать серотонин, успокаивает ЦНС и снижает риск возникновения бессонницы и беспокойного сна.

Кому нельзя хурму

К хурме стоит с осторожностью подходить следующим категориям людей:

если у вас есть нарушения в работе поджелудочной железы;

при заболеваниях органов ЖКТ;

при проблемах с почками;

желательно не вводить в рацион детям до 3-х лет;

при диабете 1 или 2 типа (только после консультации со специалистом);

при ожирении.

Сколько можно съесть хурмы

Количество потребления этого плода зависит от сорта и от объема — так, например, калорийность мелких сортов составляет не больше 55 ккал на 100 гр продукта, а вот на медовый сорт приходится больше 77 ккал на 100 гр.

Если вы будете есть по одному плоду в сутки, то это не скажется негативно на вашем организме. Но при условии, что ваш рацион сбалансирован и соблюдается ежедневная норма простых сахаров. При расчетах своей дневной нормы имейте в виду, что 1 хурма — примерно 25 процентов суточной нормы простых сахаров.

Почему хурма вяжет

В средней полосе России есть такая проблема: покупаешь хурму, а она «вяжет». Во рту возникает неприятное вяжущее ощущение, когда вы едите ее. Дело в том, что вяжет только недозрелая хурма, а к нам часто привозят именно ее, чтобы успешно довезти фрукт.

Вяжущий эффект связан с высоким содержанием танинов, они исчезают, когда хурма дозревает. Чтобы хурма не вязала, надо дать ей дозреть при комнатной температуре.

Танины могут вызвать аллергические реакции, а еще они противопоказаны тем, кто имеет проблемы с печенью и почками, тем кто страдает низким артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

С чем сочетать хурму

Лучше всего хурму есть как отдельный продукт или сочетать с цитрусовыми (апельсин, кумкват, помело), яблоками, бананами или грушами. Как вариант, можно приготовить смузи, но желательно не пить его на голодный желудок, а употреблять в качестве витаминизированного перекуса в течение дня.

С молочными продуктами плод лучше всего не сочетать — связано все опять же с танинами. Эти вещества при контракте с молоком образуют осадок, который в конечном счете приводит к проблемам с пищеварением. В особенности это касается тех, у кого чувствительная пищеварительная система и желудок. Кроме того, сочетание хурмы с молочными продуктами может негативно сказаться на людях с непереносимостью лактозы — как результат, вы получите вздутие живота, диарею, газообразование.