Не ешь с молоком. Диетолог объяснила, чем полезна и вредна хурма
Рассказываем, зачем нужно есть самый сладкий сезонный фрукт. Чем полезна хурма и кому от нее лучше воздержаться.
Рассказываем, зачем нужно есть самый сладкий сезонный фрукт. Чем полезна хурма и кому от нее лучше воздержаться.
Оранжевые очень сладкие фрукты — одни из самых вкусных в начале зимы. Мы сейчас говорим о хурме. Она растет сравнительно недалеко, на юге России, на Кавказе, в ближнем южном зарубежье. Везти хурму недалеко, она неплохо дозревает в домашних условиях, становится действительно сладкой, даже иногда приторной, ароматной, вкусной, многогранной. К тому же хурма полезна. Но, как и любой полезный продукт, она может наносить и вред тоже.
О том чем полезна и чем может навредить хурма рассказала aif.ru Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт:
Состав хурмы богат полезными веществами, микро- и макроэлементами, витаминами. Среди них: витамины B1, B2, H, PP, K, E, калий, железо, магний, йод. В 100 граммах продукта содержится около 24% суточной нормы бета-каротина, что в несколько раз превышает его содержание в моркови или тыкве и порядка 80% суточной нормы витамина С.
Из полезных свойств хурмы можно выделить следующие:
К хурме стоит с осторожностью подходить следующим категориям людей:
Количество потребления этого плода зависит от сорта и от объема — так, например, калорийность мелких сортов составляет не больше 55 ккал на 100 гр продукта, а вот на медовый сорт приходится больше 77 ккал на 100 гр.
Если вы будете есть по одному плоду в сутки, то это не скажется негативно на вашем организме. Но при условии, что ваш рацион сбалансирован и соблюдается ежедневная норма простых сахаров. При расчетах своей дневной нормы имейте в виду, что 1 хурма — примерно 25 процентов суточной нормы простых сахаров.
В средней полосе России есть такая проблема: покупаешь хурму, а она «вяжет». Во рту возникает неприятное вяжущее ощущение, когда вы едите ее. Дело в том, что вяжет только недозрелая хурма, а к нам часто привозят именно ее, чтобы успешно довезти фрукт.
Вяжущий эффект связан с высоким содержанием танинов, они исчезают, когда хурма дозревает. Чтобы хурма не вязала, надо дать ей дозреть при комнатной температуре.
Танины могут вызвать аллергические реакции, а еще они противопоказаны тем, кто имеет проблемы с печенью и почками, тем кто страдает низким артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Лучше всего хурму есть как отдельный продукт или сочетать с цитрусовыми (апельсин, кумкват, помело), яблоками, бананами или грушами. Как вариант, можно приготовить смузи, но желательно не пить его на голодный желудок, а употреблять в качестве витаминизированного перекуса в течение дня.
С молочными продуктами плод лучше всего не сочетать — связано все опять же с танинами. Эти вещества при контракте с молоком образуют осадок, который в конечном счете приводит к проблемам с пищеварением. В особенности это касается тех, у кого чувствительная пищеварительная система и желудок. Кроме того, сочетание хурмы с молочными продуктами может негативно сказаться на людях с непереносимостью лактозы — как результат, вы получите вздутие живота, диарею, газообразование.