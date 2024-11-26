«Не драматизируй»: шесть способов противостоять газлайтингу

В зависимых отношениях есть как абьюзер, так и его жертва. При этом объект газлайтинга уже не в первый раз вступает в контакт и поддерживает связь с манипулятором. Однако следует понять, что как бы вы ни любили человека, ваше психологическое состояние должно оставаться в приоритете.