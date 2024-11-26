«Не драматизируй»: шесть способов противостоять газлайтингу

Газлайтинг — это прием психологической манипуляции. Манипулятор заставляет свою жертву сомневаться в адекватности, чувствах, эмоциях и воспоминаниях.
В Psychologies рассказали, как определить газлайтинг и бороться с ним.
Научитесь распознавать газлайтинг
Даже если газлайтер — ваш близкий человек, это совсем не значит, что вы не можете быть жертвой.
Часто газлайтеры произносят следующие фразы:
- «ты все выдумал (а)»;
- «ты преувеличиваешь эту ситуацию»;
- «ты драматизируешь»;
- «ты сошел (-ла) с ума».
Отслеживайте изменения в своем поведении
Если вы начинаете попадать под чужое влияние, чтобы не вступать в конфликт, скорее всего, вы стали жертвой газлайтинга.
Бывает и так, что газлайтер часто рушит вашу самооценку, из-за чего вы начинаете чувствовать себя неуверенно, сомневаться в себе, верить в свою никчемность. Также манипулятор заставляет думать, что вы ужасный, эгоистичный и неразумный человек.
Ведите личный дневник
Ведение дневника помогает понять свои чувства. Вы не сможете себя обесценивать, если будете записывать свои эмоции после общения с газлайтером.
Попробуйте поговорить с обидчиком
Газлайтер — это не психопат и абьюзер. Часто такой человек просто хочет избежать ответственности, перекинув ее на других. При этом он не осознает, что оказывает психологическое давление.
Поговорите с газлайтером и расскажите, как вы себя чувствуете при общении с ним. Если вы дороги этому человеку, он будет следить за своим поведением и попытается исправиться.
Верьте только себе
В отношениях с газлайтером важно сохранять адекватность. Не стыдитесь того, что ваша правда отличается от той, которую вам хотят внушить. Наберитесь сил, чтобы сохранить здравый рассудок.
Поймите, почему вы выбрали газлайтера для общения
В зависимых отношениях есть как абьюзер, так и его жертва. При этом объект газлайтинга уже не в первый раз вступает в контакт и поддерживает связь с манипулятором. Однако следует понять, что как бы вы ни любили человека, ваше психологическое состояние должно оставаться в приоритете.
Если газлайтер не обращает внимание на свои ошибки и манипуляции, значит, он просто не хочет их замечать. Следовательно, он не изменится, поэтому выстроить здоровые отношения с ним не получится.
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