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«Не драматизируй»: шесть способов противостоять газлайтингу

Важно знать, что это, чтобы понимать, как бороться.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Газлайтинг — это прием психологической манипуляции. Манипулятор заставляет свою жертву сомневаться в адекватности, чувствах, эмоциях и воспоминаниях.

В Psychologies рассказали, как определить газлайтинг и бороться с ним.

Научитесь распознавать газлайтинг

Даже если газлайтер — ваш близкий человек, это совсем не значит, что вы не можете быть жертвой.

Часто газлайтеры произносят следующие фразы:

  • «ты все выдумал (а)»;
  • «ты преувеличиваешь эту ситуацию»;
  • «ты драматизируешь»;
  • «ты сошел (-ла) с ума».

Отслеживайте изменения в своем поведении

Если вы начинаете попадать под чужое влияние, чтобы не вступать в конфликт, скорее всего, вы стали жертвой газлайтинга.

Бывает и так, что газлайтер часто рушит вашу самооценку, из-за чего вы начинаете чувствовать себя неуверенно, сомневаться в себе, верить в свою никчемность. Также манипулятор заставляет думать, что вы ужасный, эгоистичный и неразумный человек.

Ведите личный дневник

Ведение дневника помогает понять свои чувства. Вы не сможете себя обесценивать, если будете записывать свои эмоции после общения с газлайтером.

Попробуйте поговорить с обидчиком

Газлайтер — это не психопат и абьюзер. Часто такой человек просто хочет избежать ответственности, перекинув ее на других. При этом он не осознает, что оказывает психологическое давление.

Поговорите с газлайтером и расскажите, как вы себя чувствуете при общении с ним. Если вы дороги этому человеку, он будет следить за своим поведением и попытается исправиться.

Верьте только себе

В отношениях с газлайтером важно сохранять адекватность. Не стыдитесь того, что ваша правда отличается от той, которую вам хотят внушить. Наберитесь сил, чтобы сохранить здравый рассудок.

Поймите, почему вы выбрали газлайтера для общения

В зависимых отношениях есть как абьюзер, так и его жертва. При этом объект газлайтинга уже не в первый раз вступает в контакт и поддерживает связь с манипулятором. Однако следует понять, что как бы вы ни любили человека, ваше психологическое состояние должно оставаться в приоритете.

Если газлайтер не обращает внимание на свои ошибки и манипуляции, значит, он просто не хочет их замечать. Следовательно, он не изменится, поэтому выстроить здоровые отношения с ним не получится.

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