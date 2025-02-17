Не доживают до года. Ученые впервые рассмотрели сердца детенышей тюленей

Интересно, что у серых тюленей множество белков, переносящих кислород, которые действуют как своеобразный внутренний акваланг, чтобы они могли совершать длительные погружения под воду. Малыши переходят от питания на суше к отлучению от груди и переходу к жизни в океане. Им приходится задерживать дыхание на долгое время и замедлять сердечный ритм во время погружений, чтобы медленно расходовать запасы кислорода.