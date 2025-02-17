Не доживают до года. Ученые впервые рассмотрели сердца детенышей тюленей

В холодные канадские зимы около 300−400 тысяч серых тюленей встречаются на острове Сейбл. Там ластоногие отдыхают, размножаются, рожают детенышей. За последние десятилетия популяция серых тюленей на острове возросла. Вместе с тем около 90% детенышей умирают в течение первого года жизни, причем ученые пока точно не знают, почему, пишет Popular Science.
Исследователи полагают, что это связано с возросшей конкуренцией за еду. При таком раскладе мониторинг популяции имеет решающее значение для защиты тюленей. В новом исследовании команда из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе и его партнерские группы изучали жизнь колонии в течение последних нескольких зим. В этом году ученым впервые удалось рассмотреть сердца детенышей.
Шести особям установили кардиомониторы. Эти «тюленьи Fitbits» собирают данные о частоте сердечных сокращений и даже показания ЭКГ. В итоге у ученых появляется информация об общем состоянии здоровья тюленей и о том, сколько энергии они тратят.
Соавтор исследования, морской биолог Мишель Шеро рассказал, что это помогает экспертам узнать, как детеныши готовятся к выходу в море и развивают свои способности к дайвингу, критически важные для общего выживания популяции. Они остаются со своими матерями только для вскармливания грудью в течение 15−20 дней. Затем животные учатся плавать и отправляются в самостоятельную жизнь.
Интересно, что у серых тюленей множество белков, переносящих кислород, которые действуют как своеобразный внутренний акваланг, чтобы они могли совершать длительные погружения под воду. Малыши переходят от питания на суше к отлучению от груди и переходу к жизни в океане. Им приходится задерживать дыхание на долгое время и замедлять сердечный ритм во время погружений, чтобы медленно расходовать запасы кислорода.
Авторы работы отмечают, что прежние регистраторы сердечного ритма тюленей были либо слишком инвазивными, либо требовали, чтобы человек находился в пределах досягаемости тюленя с приемником для получения данных в реальном времени. Сейчас же переносные устройства, такие как фитнес-мониторы и персональные ЭКГ, становятся меньше, поэтому исследователям удобнее использовать их для мониторинга здоровья животных.
Шеро и инженер Бен Вайс работали вместе, поскольку хотели модифицировать и оснастить крошечный монитор длительным сроком службы батареи и памятью. В итоге они создали мониторы, показывающие многообещающие результаты. Устройства собирают показания ЭКГ, данные об интервалах между ударами сердца и прочее.
Ученые также используют специальные камеры для тепловизионной съемки детенышей, надев на них мониторы сердечного ритма. Это поможет специалистам начать применять новые методы для более автоматического мониторинга здоровья животных в реальных условиях.
Ранее мы рассказывали другую историю из мира этих особей. В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя. Из-за того, что его сон нарушили, он начал ворчать.