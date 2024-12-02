Не дошедший до Антарктики из-за неисправности судна круиз завершился

Лайнер прибыл в Ушуайю 1 декабря после 21-дневного путешествия из Кейптауна (ЮАР). Капитан судна подтвердил, что ситуация с единственной россиянкой, продолжавшей выражать несогласие с решением, была урегулирована. По прибытии в Ушуайю компания предложила пассажирам комплементарные услуги, включая ежедневные экскурсии.
13 ноября судно SH Diana оператора Swan Hellenic отправилось из Кейптауна в 20-дневный круиз к Антарктиде. В программу входило 15 высадок на сушу на островах и в портах в районе Южного полюса. Но из-за шторма сломался один из двух двигателей, и «по соображениям безопасности» лайнер отправился на ремонт в Аргентину. Пассажирам предложили компенсации — 50% от стоимости круиза или скидку 65% на следующую поездку. В ответ небольшая группа несогласных туристов из России и Китая устроила голодовку. Вчера, 1 декабря, российская туристка Наталья Литвинова завершила пятидневную голодовку. Она была последней из туристов, кто продолжал бастовать.
Директор по развитию Swan Hellenic в России Юлия Дмитриева добавила, что туристы смогут пользоваться удобствами судна еще три дня. Для них организованы рестораны, бары, лаунжи, библиотека, открытый бассейн, спа-зона и тренажерный зал. Во вторник, 3 декабря, всех пассажиров доставят чартерным рейсом в Буэнос-Айрес для регистрации на международные рейсы домой.