Не дошедший до Антарктики из-за неисправности судна круиз завершился

13 ноября судно SH Diana оператора Swan Hellenic отправилось из Кейптауна в 20-дневный круиз к Антарктиде. В программу входило 15 высадок на сушу на островах и в портах в районе Южного полюса. Но из-за шторма сломался один из двух двигателей, и «по соображениям безопасности» лайнер отправился на ремонт в Аргентину. Пассажирам предложили компенсации — 50% от стоимости круиза или скидку 65% на следующую поездку. В ответ небольшая группа несогласных туристов из России и Китая устроила голодовку. Вчера, 1 декабря, российская туристка Наталья Литвинова завершила пятидневную голодовку. Она была последней из туристов, кто продолжал бастовать.