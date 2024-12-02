Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не дошедший до Антарктики из-за неисправности судна круиз завершился

Круиз компании Swan Hellenic на лайнере SH Diana, прерванный из-за неисправности судна, завершился в Аргентине. Все несогласные туристы достигли соглашений по компенсации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее из-за отказа компании возмещать полную стоимость путевки группа туристов объявила голодовку.

Источник: Getty Images

Лайнер прибыл в Ушуайю 1 декабря после 21-дневного путешествия из Кейптауна (ЮАР). Капитан судна подтвердил, что ситуация с единственной россиянкой, продолжавшей выражать несогласие с решением, была урегулирована. По прибытии в Ушуайю компания предложила пассажирам комплементарные услуги, включая ежедневные экскурсии.

13 ноября судно SH Diana оператора Swan Hellenic отправилось из Кейптауна в 20-дневный круиз к Антарктиде. В программу входило 15 высадок на сушу на островах и в портах в районе Южного полюса. Но из-за шторма сломался один из двух двигателей, и «по соображениям безопасности» лайнер отправился на ремонт в Аргентину. Пассажирам предложили компенсации — 50% от стоимости круиза или скидку 65% на следующую поездку. В ответ небольшая группа несогласных туристов из России и Китая устроила голодовку. Вчера, 1 декабря, российская туристка Наталья Литвинова завершила пятидневную голодовку. Она была последней из туристов, кто продолжал бастовать.

Директор по развитию Swan Hellenic в России Юлия Дмитриева добавила, что туристы смогут пользоваться удобствами судна еще три дня. Для них организованы рестораны, бары, лаунжи, библиотека, открытый бассейн, спа-зона и тренажерный зал. Во вторник, 3 декабря, всех пассажиров доставят чартерным рейсом в Буэнос-Айрес для регистрации на международные рейсы домой.