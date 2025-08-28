Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: Мерц проговорился о подготовке Украины к новому конфликту

Канцлер Германии считает, что Москва и Киев могут начать новый конфликт после завершения СВО. Политолог Виктор Сапрыка рассказал, сколько может продержаться мир на Украине.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Россия и Украина после завершения специальной военной операции могут столкнуться в новом вооруженном конфликте. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Во время выступления в Молдавии он назвал условие, при котором начнутся боевые действия.

— Мы хотим наконец прекратить войну на Украине. В идеале — сегодня и немедленно. Но не любой ценой. Мы не хотим капитуляции Украины. Капитуляция лишь даст Москве время. А президент России использует это время для подготовки к следующей войне, — сказал немецкий политик.

Ранее Мерц сообщил, что для обеспечения стабильности в Европе был создан Совет национальной безопасности.

— Этот орган станет центральной платформой федерального правительства для решения всеобъемлющих вопросов национальной безопасности на стыке внутренней, внешней, экономической и цифровой безопасности, — сказал Мерц.

Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка объяснил, что, когда есть проблемы во внутренней политике, обязательно идет поиск внешнего врага. Таким Мерц назначил Россию.

— Европейский союз постоянно говорит об агрессии, но мы знаем старую поговорку: больше всех кричит «Держи вора» тот, кто вор. В данном случае мы сталкиваемся с агрессивной политикой старой Европы, связанной с тем, что лидеры стран не являются авторитетными и не выражают мнение большинства, — отметил собеседник ВФокусе Mail.

Одновременно с этим европейские страны, в том числе Германия, продолжают поставки вооружения киевскому режиму. Таким образом, действия ЕС направлены на поддержание Украины в статусе «анти-России».

— Европейская стратегия — это отсрочка для Украины, чтобы максимально накачать ее оружием и финансами, а затем снова запустить антироссийский проект, — сказал Сапрыка.

По мнению эксперта, новый конфликт возможен, но важно учитывать то, что население Украины снижается из-за переезда граждан в другие страны. Украинский офис миграционной политики прогнозирует, что в течение этого и следующего года Украину покинут минимум 400 тысяч человек. 70% переселенцев не собираются возвращаться домой, то есть снижается мобилизационный потенциал.

— От трех до пяти лет — и возможен новый конфликт. Вопрос долгосрочного существования страны под названием Украина остается открытым, — считает эксперт.