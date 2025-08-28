Россия и Украина после завершения специальной военной операции могут столкнуться в новом вооруженном конфликте. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Во время выступления в Молдавии он назвал условие, при котором начнутся боевые действия.
— Мы хотим наконец прекратить войну на Украине. В идеале — сегодня и немедленно. Но не любой ценой. Мы не хотим капитуляции Украины. Капитуляция лишь даст Москве время. А президент России использует это время для подготовки к следующей войне, — сказал немецкий политик.
Ранее Мерц сообщил, что для обеспечения стабильности в Европе был создан Совет национальной безопасности.
— Этот орган станет центральной платформой федерального правительства для решения всеобъемлющих вопросов национальной безопасности на стыке внутренней, внешней, экономической и цифровой безопасности, — сказал Мерц.
Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка объяснил, что, когда есть проблемы во внутренней политике, обязательно идет поиск внешнего врага. Таким Мерц назначил Россию.
— Европейский союз постоянно говорит об агрессии, но мы знаем старую поговорку: больше всех кричит «Держи вора» тот, кто вор. В данном случае мы сталкиваемся с агрессивной политикой старой Европы, связанной с тем, что лидеры стран не являются авторитетными и не выражают мнение большинства, — отметил собеседник ВФокусе Mail.
Одновременно с этим европейские страны, в том числе Германия, продолжают поставки вооружения киевскому режиму. Таким образом, действия ЕС направлены на поддержание Украины в статусе «анти-России».
— Европейская стратегия — это отсрочка для Украины, чтобы максимально накачать ее оружием и финансами, а затем снова запустить антироссийский проект, — сказал Сапрыка.
По мнению эксперта, новый конфликт возможен, но важно учитывать то, что население Украины снижается из-за переезда граждан в другие страны. Украинский офис миграционной политики прогнозирует, что в течение этого и следующего года Украину покинут минимум 400 тысяч человек. 70% переселенцев не собираются возвращаться домой, то есть снижается мобилизационный потенциал.
— От трех до пяти лет — и возможен новый конфликт. Вопрос долгосрочного существования страны под названием Украина остается открытым, — считает эксперт.