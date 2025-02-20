Не демонизировать и быть гибче. Пять способов перестать прокрастинировать

1. Не демонизировать прокрастинацию
Стоит помнить, что выполнить все пункты из списка задач — не самое главное в жизни, подчеркивает «Лайфхакер». Вместо того, чтобы переживать о потраченном времени, стоит подумать, какие преграды стоят между вами и задачей, за которую вы хотели взяться, но так и не взялись.
Надо выяснить, почему вы не готовы ее делать — она может быть скучной, пугающей, иногда сосредоточиться мешает усталость. Ответив на эти вопросы, вы сможете не только взяться за работу, но и перестать себя критиковать.
2. Регулировать планку качества
Нужно разделять задачи в зависимости оттого, насколько важно достичь качественного результата. Иными словами, если у вас есть дела, на которые можно потратить минимум сил без отрицательных последствий, не стоит пытаться выполнить их идеально. И не надо беспокоиться о том, что вы их постоянно откладываете. Такой подход освобождает энергию, которую можно потратить на более важные и приятные занятия.
3. Комбинировать разные виды отдыха
Зачастую во время пассивного отдыха мы продолжаем обдумывать дела. Чтобы по-настоящему перезагрузиться, добавьте в свой режим больше активных занятий, которые полностью захватят ваше внимание. Например, почитайте увлекательную книгу, сходите на квиз или в спортзал. Однако отказываться от пассивного отдыха не стоит, иногда он тоже нужен.
4. Брать меньше работы, чем можно сделать
Если вам сложно оценить объем работы, который вы можете выполнить за день, начните засекать время. Следите за тем, сколько у вас уходит на каждую задачу, в течение нескольких месяцев. Вскоре вы начнете понимать, сколько времени вам нужно на разные задачи, и будете планировать дела более эффективно. При этом лучше закладывать чуть больше времени — человек не может сохранять одинаковую работоспособность каждый день.
Важно понимать, что реальное распределение рабочей нагрузки требует общения. Если вы чувствуете, что не справляетесь, обсудите с руководителем возможность делегировать кому-то часть задач. Также можно попросить о помощи коллег.
5. Добавить гибкости в расписание
Кому-то легче жить и работать по графику, а кто-то любит, когда дни отличаются друг от друга. Поэтому не стоит заставлять себя следовать идеальному продуктивному расписанию — учитывайте свои предпочтения и создавайте по возможности свои правила. В какой-то день вы можете быть продуктивным, а в другой вам захочется получше отдохнуть. Не стоит расценивать это как личную неудачу — все мы живые люди. То, что подходит нам сегодня, завтра может не подойти. Нужно искать свой стиль работы, подходящую систему продуктивности, а также проявлять гибкость.
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