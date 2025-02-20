Не демонизировать и быть гибче. Пять способов перестать прокрастинировать

Если вам сложно оценить объем работы, который вы можете выполнить за день, начните засекать время. Следите за тем, сколько у вас уходит на каждую задачу, в течение нескольких месяцев. Вскоре вы начнете понимать, сколько времени вам нужно на разные задачи, и будете планировать дела более эффективно. При этом лучше закладывать чуть больше времени — человек не может сохранять одинаковую работоспособность каждый день.