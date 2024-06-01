Не делайте вывод: эксперты назвали топ-5 актуальных схем обмана детей

В топ-5 схем обмана также входят фейковые инвестиции, подставные ответы на экзамены и продажа товаров через мошеннические сайты. Как защитить детей и подростков от мошенников — в материале «Известий».
Как детей втягивают в преступления по выводу украденных денег
Подростки особенно уязвимы перед злоумышленниками. В последнее время мошенники активно вовлекают их в деятельность по выводу и обналичиванию похищенных денег (дропперство), заявили «Известиям» в Банке России. По действующему законодательству, подростки с 14 лет могут оформить банковскую карту, пояснили в ЦБ. «Пластик» или реквизиты счета они могут передать злоумышленникам, которые те используют для заметания следов.
Мошенники пользуются тем, что подростки, как правило, нуждаются в деньгах, заинтересованы в быстром заработке. В каникулы эта проблема особенно актуальна, подчеркнули в регуляторе. Летом у детей больше свободного времени.
— Например, злоумышленники могут распространять в соцсетях рекламу: якобы под видом банков, которым нужно выполнить «план по продажам», предлагать людям оформить любую карту и передать ее неким лицам за вознаграждение, например, за 3 тыс. рублей. Затем включается сетевой маркетинг: подросткам предлагают еще 2 тыс. рублей, если они приведут друга с картой. Таким способом дети массово втягиваются в дропперство, — сообщили в Банке России.
Там добавили: еще один из вариантов вовлечения — когда школьникам или студентам предлагают «трудоустройство»: быть администратором лотереи и якобы отправлять выигрыш победителям.
Бывают и случаи, когда по легенде мошенников жертве атаки необходимо снять деньги и передать их в руки якобы «представителя ЦБ» для последующего зачисления «на безопасный счет», рассказала коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. В качестве «курьеров» могут также использовать подростков. А они при этом считают, что просто работают на банк или другое уважаемое учреждение.
— В итоге злоумышленники делают подростков соучастниками преступлений, — подчеркнула Дарья Верестникова.
Самые популярные схемы развода детей
Еще одна схема обмана, которая стала распространенной с начала 2024 года, — это выманивание родительских денег через детей, рассказала Дарья Верестникова.
— Например, злоумышленники связываются с ребенком, который играет в какую-либо популярную игру, и предлагают игровую валюту или иные «плюшки» за простое испытание: взять телефон родителя, войти в мобильный банк, посмотреть остаток и либо сразу все деньги перевести, либо сначала получить онлайн-кредит и перечислить полученные средства, — описала схему эксперт.
По ее словам, как правило, злоумышленники уговаривали на челлендж детей до 10 лет. Многие из них играли непосредственно на телефоне родителей.
В топ-3 схем входит также выманивание денег непосредственно у подростков, заключила Дарья Верестникова. Она привела пример: молодым людям предлагают скачать приложение для инвестиций средств в криптовалюту (при ценах 1 биткоин — 1 рубль) или для вложений на бирже, когда предлагается дешево «купить» раритетную игру.
Еще один вектор атак на детей школьного возраста — онлайн-обучение, добавил руководитель направления анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity Константин Мельников. Мошенники создают поддельные сайты и приложения, маскирующиеся под известные учебные ресурсы, чтобы получить доступ к данным детей и их родителей.
Кроме того, школьникам продают фейковые ответы на экзамены, дополнила руководитель направления анализа защищенности МТС Банка Софья Бочарова. Однако вместо ответов мошенники могут просто исчезнуть с деньгами, оставив ребёнка без обещанной помощи. Более того, даже если ответы будут предоставлены, они могут оказаться неверными, что приведет к провалу на экзамене, сказала эксперт.
Наконец, замыкает пятерку наиболее распространенных схем обмана детей — фишинг в ритейловых сервисах, предупредил замначальника Департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. Он пояснил: мошенники пытаются продавать товары (например — брендовые) через поддельные маркетплейсы, обманывают при совершении сделок в социальных сетях или в телеграм-каналах. Основная цель — выманить деньги детей или из родителей, резюмировал эксперт.
— Чтобы защитить детей и подростков от кибермошенников, мы рекомендуем родителям заранее обсуждать с детьми риски, с которыми они могут столкнуться при использовании различных средств платежей, и как должны действовать в таких ситуациях, — заявили в ЦБ.
Дети склоны доверять и больше подвержены влиянию, поэтому важно рассказать ребёнку о базовых принципах цифровой гигиены, согласен директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. В том числе — о том, как правильно пользоваться картой при совершении операций, что можно и что нельзя делать в цифровом мире, как действовать, если карта была утеряна.
По словам эксперта, правильным шагом было бы ввести в программу общего образование финансовую грамотность.