Не делайте вывод: эксперты назвали топ-5 актуальных схем обмана детей

От каких сценариев мошенничества нужно обезопасить подростков и их родителей. Втягивание подростков в дропперство — соучастие в выводе украденных мошенниками денег — наиболее актуальная проблема на каникулах. Об этом в День защиты детей рассказали «Известиям» в Банке России и в компаниях по кибербезопасности. Помимо этого, в 2024-м злоумышленники через мобильные игры стали массово уговаривать детей переводить средства со счетов родителей.