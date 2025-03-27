Не дави! Кардиолог Савонина рассказала, как понизить давление без лекарств

— Первичная (эссенциальная) гипертензия. Она возникает самостоятельно, без явной причины. Это самая частая форма заболевания, причины которой до сих пор точно не установлены. То есть на сегодняшний день не найдено однозначного объяснения, почему возникает повышенное давление у большинства людей. «Когда говорят, что гипертония передаётся по наследству, важно понимать: наследуется не само заболевание, а предрасположенность к нему, — объясняет врач Савонина. — Поэтому, если у вашей мамы или у папы было высокое давление, не факт, что оно будет у вас. Разовьется ли оно или инет, будет зависеть от ваших привычек, окружающей среды и многих других факторов».