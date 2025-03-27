Не дави! Кардиолог Савонина рассказала, как понизить давление без лекарств

Повышенное артериальное давление или гипертония, артериальная гипертензия — одно из ведущих сердечно-сосудистых заболеваний и главный фактор риска развития инфаркта и инсульта. По данным Всемирной организации здравоохранения, от высокого давления страдают порядка 1,2−1,3 миллиарда человек в мире. О том, можно ли побороть гипертонию без медикаментов, aif.ru рассказала врач кардиолог, аритмолог, автор образовательных программ для врачей Ольга Савонина.
Артериальное давление, если объяснить по-простому, то это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов.
«Норму свою знаю»
«Нормальными считаются показатели до 130/85 мм рт. ст., — объясняет эксперт. — Коридор от 130 до 139 мм рт. ст. в России называют высоким нормальным давлением, хотя в мировой медицинской литературе эти показатели уже нередко обозначаются как повышенное давление. А вот гипертония, или гипертоническая болезнь, официально начинается с цифр 140/90 мм рт. ст.».
«Высокое давление повреждает сосуды, сердце, повышает риск инфаркта, инсульта, почечной недостаточности, деменции. Главная опасность гипертонии в том, что она долго может протекать бессимптомно — без головной боли, слабости и других явных признаков. Часто человек узнает о ней уже после появления осложнений, и тогда это становится констатацией факта, а не предупреждением», — говорит Савонина.
Одна и другая
Прежде, чем понять, можно ли обойтись без пожизненного приёма таблеток, нужно выяснить, с чем именно связана гипертония.
Существует два вида этого заболевания:
— Первичная (эссенциальная) гипертензия. Она возникает самостоятельно, без явной причины. Это самая частая форма заболевания, причины которой до сих пор точно не установлены. То есть на сегодняшний день не найдено однозначного объяснения, почему возникает повышенное давление у большинства людей. «Когда говорят, что гипертония передаётся по наследству, важно понимать: наследуется не само заболевание, а предрасположенность к нему, — объясняет врач Савонина. — Поэтому, если у вашей мамы или у папы было высокое давление, не факт, что оно будет у вас. Разовьется ли оно или инет, будет зависеть от ваших привычек, окружающей среды и многих других факторов».
— Вторичная гипертензия развивается как следствие других заболеваний или состояний. Её причину можно устранить, и тогда уровень артериального давления нормализуется сам собой, и необходимости пожизненного приёма антигипертензивных препаратов не возникнет. По словам эксперта, вторичную гипертензию могут вызвать различные эндокринные заболевания, например, феохромоцитома (опухоль надпочечников), гиперальдостеронизм и другие эндокринные причины. При выявлении таких нарушений и правильном лечении (под руководством эндокринолога) уровень артериального давления может нормализоваться без постоянного приёма гипотензивных препаратов. Однако такие случаи встречаются редко.
Можно ли снизить давление без таблеток
Иногда это возможно, но не всегда.
«Как говорят научные исследования и современные клинические рекомендации по артериальной гипертензии, обновлённые в 2024 году, попробовать нормализовать давление без лекарств можно, если у человека нет повреждений органов-мишеней (почки, сердце, глаза, мозг) и если “верхнее” (систолическое) артериальное давление не превышает условно 150 мм рт. ст.», — объясняет эксперт. — В таких случаях, при работе над коррекцией образа жизни, веса, питания, отказе от вредных привычек, увеличении физической активности — давление может нормализоваться без медикаментов. Однако если у человека давление 160 мм рт. ст. и выше, или даже умеренно повышенное давление — в диапазоне 130−150 мм рт. ст., но уже есть признаки повреждения органов-мишеней, в этих случаях медикаментозное лечение необходимо".
Тем не менее, если у вас умеренно повышенное давление, и при этом есть, над чем поработать в плане коррекции образа жизни, то, по словам О. Савониной, однозначно стоит начать с немедикаментозных методов. Если вы будете все рекомендации выполнять в комплексе, вполне реально привести давление в норму без лекарств.
Что мы можем сами
Даже если человек уже принимает таблетки от давления, изменение образа жизни и следующие рекомендации могут помочь ему снизить дозировку или улучшить контроль давления.
Способ № 1. Нормализуйте вес и уменьшите объем талии
Исследования показывают, что даже потеря 5−10% массы тела уже помогает уменьшить давление. Это связано с тем, что лишний вес увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Особенно опасен так называемый абдоминальный тип ожирения. Поэтому важно контролировать не только общий вес, но и окружность талии. Если она превышает 102 см у мужчин и 88 см у женщин, то риск развития гипертонии значительно возрастает.
Результат. Похудение на 5 кг снижает артериальное давления на 4−10 мм ртутного столба.
Способ № 2. Ограничьте потребления соли
Рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — не более 5 граммов соли в день (это примерно 1 чайная ложка). Однако в среднем люди употребляют соли в 3 раза больше нормы, ведь она содержится не только в том, что мы подсаливаем, но и в готовых продуктах: колбасе, сыре, хлебе, фастфуде, полуфабрикатах. Поэтому рекомендуется не досаливать еду и использовать альтернативы — зелень, лимонный сок, специи.
Результат. Снижение потребления соли на 3−4 грамма в сутки может снизить давление на 4−5 мм ртутного столба.
Способ № 3. Увеличьте физическую активность
Главное здесь — регулярность. Рекомендуется ходить пешком по 30 минут в день не менее 5 раз в неделю.
Результат. Регулярные аэробные нагрузки (ходьба, плавание, езда на велосипеде) помогают снизить артериальное давление на 5−10 мм ртутного столба.
Способ № 4. Откажитесь от курения и злоупотребления алкоголем
Курение вызывает сужение сосудов, и может повысить давление на 10 мм ртутного столба. Не лучше влияет и спиртное. Рекомендуется свести потребление алкоголя к минимуму или полностью отказаться. Это значительно улучшает общее состояние сосудов, и помогает контролировать давление.
Результат. Полный отказ от курения и максимальное сокращение потребления алкоголя способны снизить этот показатель на 5−10 мм ртутного столба. Уже через год после отказа риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается в два раза.
Способ № 5. Снизьте уровень стресса
Забота о своем эмоциональном состоянии — важнейшая часть профилактики гипертонии. Постоянное напряжение, урбанизация, высокие темпы жизни вызывают спазм сосудов и стойкое повышение давления. Взять стресс под контроль помогут: регулярный отдых; полноценный сон; хобби и увлечения; техники расслабления: дыхательные практики, медитация, йога.
Результат. Стрессовая гипертония вообще может пройти, если убрать триггеры для повышения давления.
Способ № 6. Контролируйте уровни холестерина и глюкозы, а также калия и магния в крови
У людей с нарушением обмена сахара в два раза чаще развивается высокое давление. Также высокий сахар негативно влияет на сосуды и сердце, усиливая развитие гипертонии. Поэтому здесь важно не только контролировать показатели крови, но и работать с питанием, снижать потребление простых углеводов и насыщенных жиров.
Результат. При комплексной работе над собой, включая снижение веса, нормализацию уровня сахара и холестерина и нейтрализации других факторов риска гипертония может пройти. Например, калий способствует выведению избыточного натрия (соли) из организма, что помогает снизить давление примерно на 3−4 мм ртутного столба; А магний помогает расслабить сосуды, что также благоприятно сказывается на уровне давления. Но важно помнить, что избыток калия и магния может быть вреден. Прием добавок оправдан только при выявленном дефиците после консультации с врачом.
«Однако, — повторяет и подчеркивает эксперт, — если уже есть поражение органов-мишеней (сердце, почки, сосуды, мозг), то даже при относительно невысоких показателях необходимо лечение. Таких пациентов, как показывает практика, много. Но даже если вам назначены определенные препараты, то перечисленные рекомендации помогут повысить эффективность лечения. Главное — регулярно контролировать давление и понимать, что важно следовать рекомендациям врач».