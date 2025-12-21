«Не честно! Томск молодежнее»: выбор «Молодежной столицы России» обернулся скандалом

По итогам голосования на «Госуслугах» звание «Молодежной столицы России» в 2026 досталось Смоленску — он набрал 559 тысяч голосов. А родной город Самокиша Томск оказался на втором месте с 290 тысячами голосов. Парламентарий в резкой форме дал понять, что не согласен с таким исходом.
«Это просто полное г..но… Давайте еще проиграем какому-то райцентру. Конкурс — не честный. Мы, тут, реально верим, что Смоленск — при всем уважении — молодежнее Томска не является», — заявил парламентарий в соцсетях, сопроводив публикацию изображением презерватива.
Самокиш назвал конкурс «не честным» и «разрушающим страну». Выходка шокировала подписчиков депутата — многие подумали, его страницу взломали. Позже Самокиш в эксклюзивном интервью опроверг версию, что его взломали, сообщила «Газета.ru» в Telegram-канале.
Некоторые подписчики открыто выразили недовольство, что депутат выложил «такое» — за что нарвались на резкий ответ. «…и думаешь, куда идти? Не ……….. ли ?» — написал он женщине. А мужчину назвал «*удилой» и «*удаком», но вскоре удалил это
По данным Telegram-канала Baza, Самокиш убрал скандальную публикацию и заявил, что «был не прав, и принес извинения». Парламентарий сослался на эмоции, заявив, что они «вещь не всегда полезная». В разговоре с изданием он вновь говорил о том, что расстроен и не согласен с результатами конкурса.
«Я как человек, проживший 50 лет в Томске, я считаю, что именно это и есть молодёжная столица. Это мнение моё, да оно такое, высказал его. Конкурс не честен в его результатах, искренне был уверен, что Томск — это молодёжная столица, без критики к другим городам, для меня он такой будет», — посетовал он.
Говоря о выборе иллюстрации, Самокиш признался, что выбрал «первую попавшуюся».
Парламентарий еще раз подчеркнул, что признал ошибку и о некорректности своей публикации «по форме и по тону».
«Я над этим подумал всячески, понял, что высказывания мои несмотря на то, что сердце обливается кровью, что Томск не стал молодёжной столицей, были некорректны по форме, по тону, задевали и организаторов конкурса, и победителей, они, конечно, этого абсолютно не заслуживают. Поэтому я сам пост удалил. Эмоции выхлестнули в том плане, что я искренне считал, что вообще никаких вариантов, кроме Томска, в этом году не будет. Мы уже не первый год участвуем. Но это все моё мнение, моё суждение, и его высказывать в столь категоричной форме, конечно, не следовало. Погорячился, ошибся, приношу свои извинения, выводы делаю», — указал Самокиш.
В разговоре с изданием «Подъем» парламентарий также признал, что инцидентом могут заинтересоваться в думской комиссии по этике.
«Может быть всё, я это понимаю. Дальше уже, как говорится, как жизнь располагает, поэтому что будет, то будет», — добавил он.
