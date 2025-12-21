Популярные темы
«Не честно! Томск молодежнее»: выбор «Молодежной столицы России» обернулся скандалом

Депутат Госдумы Владимир Самокиш эмоционально отреагировал на итоги конкурса «Молодежная столица России», организованного Росмолодежью. Представитель партии «Единая Россия» раскритиковал город, который россияне выбрали победителем.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Telegram-канал Baza

По итогам голосования на «Госуслугах» звание «Молодежной столицы России» в 2026 досталось Смоленску — он набрал 559 тысяч голосов. А родной город Самокиша Томск оказался на втором месте с 290 тысячами голосов. Парламентарий в резкой форме дал понять, что не согласен с таким исходом.

«Это просто полное г..но… Давайте еще проиграем какому-то райцентру. Конкурс — не честный. Мы, тут, реально верим, что Смоленск — при всем уважении — молодежнее Томска не является», — заявил парламентарий в соцсетях, сопроводив публикацию изображением презерватива.

Самокиш назвал конкурс «не честным» и «разрушающим страну». Выходка шокировала подписчиков депутата — многие подумали, его страницу взломали. Позже Самокиш в эксклюзивном интервью опроверг версию, что его взломали, сообщила «Газета.ru» в Telegram-канале.

Некоторые подписчики открыто выразили недовольство, что депутат выложил «такое» — за что нарвались на резкий ответ. «…и думаешь, куда идти? Не ……….. ли ?» — написал он женщине. А мужчину назвал «*удилой» и «*удаком», но вскоре удалил это

По данным Telegram-канала Baza, Самокиш убрал скандальную публикацию и заявил, что «был не прав, и принес извинения». Парламентарий сослался на эмоции, заявив, что они «вещь не всегда полезная». В разговоре с изданием он вновь говорил о том, что расстроен и не согласен с результатами конкурса.

«Я как человек, проживший 50 лет в Томске, я считаю, что именно это и есть молодёжная столица. Это мнение моё, да оно такое, высказал его. Конкурс не честен в его результатах, искренне был уверен, что Томск — это молодёжная столица, без критики к другим городам, для меня он такой будет», — посетовал он.

Говоря о выборе иллюстрации, Самокиш признался, что выбрал «первую попавшуюся».

Парламентарий еще раз подчеркнул, что признал ошибку и о некорректности своей публикации «по форме и по тону».

«Я над этим подумал всячески, понял, что высказывания мои несмотря на то, что сердце обливается кровью, что Томск не стал молодёжной столицей, были некорректны по форме, по тону, задевали и организаторов конкурса, и победителей, они, конечно, этого абсолютно не заслуживают. Поэтому я сам пост удалил. Эмоции выхлестнули в том плане, что я искренне считал, что вообще никаких вариантов, кроме Томска, в этом году не будет. Мы уже не первый год участвуем. Но это все моё мнение, моё суждение, и его высказывать в столь категоричной форме, конечно, не следовало. Погорячился, ошибся, приношу свои извинения, выводы делаю», — указал Самокиш.

В разговоре с изданием «Подъем» парламентарий также признал, что инцидентом могут заинтересоваться в думской комиссии по этике.

«Может быть всё, я это понимаю. Дальше уже, как говорится, как жизнь располагает, поэтому что будет, то будет», — добавил он.

Ранее оживленно обсуждался скандал с женой депутата из Тольятти, которая уехала рожать в Чили ради «сильного паспорта».

