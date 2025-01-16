Не было такого. Психолог пояснил, когда люди слышат то, чего нет

Действительно, жалобы на такие фантомные звуки можно услышать часто. Причем слышатся они ни с того, ни с сего. Это и все тот же звук спецмашины, двери, звонка. Формирование этих звуков проявляется ни с того ни с сего. Это галлюцинаторные звуки говорят о том, что что-то происходит с психическим здоровьем человека.