Не было такого. Психолог пояснил, когда люди слышат то, чего нет

Сегодня специалисты отмечают, что люди стали чаще слышать фантомные звуки. Например, кому-то кажется, будто он слышит звук скорой помощи, а машина так рядом и не появляется. Иногда может показаться, что в двери провернули ключ и нажимают на ручку, а это не так.
Почему так происходит, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
Действительно, жалобы на такие фантомные звуки можно услышать часто. Причем слышатся они ни с того, ни с сего. Это и все тот же звук спецмашины, двери, звонка. Формирование этих звуков проявляется ни с того ни с сего. Это галлюцинаторные звуки говорят о том, что что-то происходит с психическим здоровьем человека.
Причины развития таких звуков
Чаще всего такие фантомные звуки встречаются при сенсорном конфликте, то есть когда человек устает, перегружен массой впечатлений, постоянно работает, находится в режиме эффективности, у него постоянно марафон стресса, что приводит к тому, что нервная система становится настолько чувствительной, что в голове начинают слышаться шумы и звоны. Также их можно заметить и в ухе. И эти звуки становятся индикатором запредельной гипермобилизации и трудностей торможения.
Также фантомные звуки могут быть индикатором посттравматического расстройства, когда нервная система по сей день все ждет какого-то подвоха. Например, тот же звук скорой помощи — сигнальный, как сигнализация. Человек заранее готовится к тому, что что-то должно произойти, ему небезопасно, он может потерять контроль.
Фантомные звуки также могут проявляться у людей с тревожными расстройствами, у которых есть интолерантность к неопределенности, они постоянно пребывают в состоянии, повышенной чувствительности и готовности к тому, что что-то произойдет. Они постоянно готовы к чему-то.
Фантомные звуки бывают и в структуре обсессивно-компульсивных расстройств или навязчивости. Когда у человека его нервная система и психика на чем-то застревают, имеют какой-то один стимул, который постоянно прокручивают. Это не только всем знакомая ситуация, когда в голове застревает мелодия. Это еще и разные звуки.
В целом фантомные звуки — достаточно важное диагностическое проявление. Причем не только психических, но и неврологических расстройств. И обязательно на них надо обращать внимание, а не игнорировать. Такие звуки имеют и символическое значение. Например, бывает, если спросить человека, почему он слышит именно скорую помощь, то окажется, что он в этот момент переживает ощущение опасности, собственной уязвимости.
Часто слышится звук сообщений на телефоне. Такое нередко характерно для людей с тревожным типом привязанности — они ожидают чего-то постоянно, боятся что-то упустить. И тут нервная система как бы репетирует и готовится.
Бывает такое и следствием затяжной особой депрессии, когда человек длительное время переживал какую-то потерю или переживание, например, у него заболел родственник.
Появление таких звуков говорит об изменении в психическом и неврологическом здоровье, в стиле привязанности, то есть системе безопасности. И важно понять, индикатором чего является появление таких фантомных звуков. Поэтому необходимо проконсультироваться со специалистом, если у вас появилась такая проблема.