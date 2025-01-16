Не брать на себя лишнее. Когда терпение может навредить и даже быть опасным

Когда терпение вредно
Иногда люди могут повлиять на обстоятельства, вызывающие дискомфорт, но вместо этого смиряются и ничего не делают. Например, в токсичных отношениях. Допустим, коллега или партнер проявляет неуважение, грубит, выражает презрение. Терпеть этого не стоит. Если вы не покажете, что для вас это недопустимо, человек решит, что можно вести себя так и дальше, пишет «Лайфхакер».
Нужно попробовать переломить ситуацию. Например, сказать собеседнику, что с вами так говорить нельзя и что вы перестанете с ним общаться, если он не прекратит. Это может привести к конфликту, но терпеть пренебрежение ради иллюзии благополучия — не самая лучшая стратегия.
Также терпеть не стоит в обстоятельствах, которые требуют не выжидания, а действий. Иными словами, иногда нужно не терпеть дискомфорт, а что-то делать. Например, не стоит идти на работу с температурой, надеясь, что болезнь пройдет сама. Лучше вызвать врача, оставшись дома.
Издание отмечает, что потребность действовать заложена в нас эволюцией: если бы люди всегда выбирали терпение, а не изменение обстоятельств, человечество по-прежнему обитало бы в пещерах и носило шкуры.
Когда стоит быть терпеливым
Вместе с тем иногда терпение полезно. Например, при ожидании отложенных результатов, во время движения к цели или кризиса. Проявлять терпение нужно и при общении с важными людьми. Так, в равноправных и конструктивных отношениях часто возникают ситуации, дискомфортные для всех участников. Например, близкий человек переживает не самый лучший период в жизни. В такие времена он может быть мрачным, раздражительным, способен сорваться и наговорить лишнего. Чтобы помочь человеку справиться с этим этапом, проявите терпение.
Как развивать
Позитивное терпение стоит развивать. Оно поможет достигнуть целей, снизить уровень негативных эмоций в процессе движения к ним. Какие приемы помогают стать терпеливее?
Учитесь спокойно принимать обстоятельства, которые вы не можете контролировать
В сложной ситуации нужно определить, что зависит от вас. Например, вы стоите в пробке. В такой ситуации стоит признаться себе, что тут вы бессильны, и вспомнить о терпении. При этом во время вынужденной паузы можно заняться чем-то полезным — например, послушать подкаст.
Развивайте толерантность к дискомфорту
Стоит различать неудобства, с которыми не нужно мириться, от нагрузки, которая поможет стать сильнее. Например, если у вас слишком туго затянут пояс, стоит его ослабить, а не развивать терпение. Однако на тренировке иногда нужно повторить упражнение на два-три раза больше, чем в прошлый раз, преодолевая усталость и боль в мышцах. В этом случае терпение полезно.
Займитесь хобби, которое требует длительных усилий
Подойдет любое увлечение, где результат требует времени. Например: вязание, вокал, танцы, вышивание. Главное, чтобы хобби вам нравилось. Тогда вы сможете развивать терпение и потом порадоваться результатам. Если вы откровенно скучаете во время занятия, лучше поищите другое увлечение.
Учитесь быть внимательным слушателем
Этот навык помогает улучшать рабочие, дружеские и романтические отношения, но не только. Так, люди во время разговора часто перебивают друг друга. Это происходит потому, что им не хватает терпения. Каждый раз, когда вам захочется перебить собеседника, сделайте паузу. Так вы сможете дослушать его и, возможно, лучше понять. Параллельно с этим вы будете тренировать терпение. В других ситуациях оно может помочь поступить более разумно.
Иногда нужно быть терпеливым не только к другим, но и к себе. Например, во время развода. Почему стоит проявлять терпение к самому себе во время такого этапа, объяснила психолог, КПТ-терапевт Алена Шаповалова.