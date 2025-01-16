Не брать на себя лишнее. Когда терпение может навредить и даже быть опасным

Этот навык помогает улучшать рабочие, дружеские и романтические отношения, но не только. Так, люди во время разговора часто перебивают друг друга. Это происходит потому, что им не хватает терпения. Каждый раз, когда вам захочется перебить собеседника, сделайте паузу. Так вы сможете дослушать его и, возможно, лучше понять. Параллельно с этим вы будете тренировать терпение. В других ситуациях оно может помочь поступить более разумно.