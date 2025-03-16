Не бей и не беги. Психолог Роднова перечислила 10 способов снять стресс

Автор теории стресса Ганс Селье сказал, что со времен палеолита у человека было две реакции на стресс: либо бежать от врага, либо его бить. Но как быть нам, воспитанным и корректным, которым нельзя не то, что руки распускать, но и движением брови выдавать свой страх, гнев или отчаяние? Тем не менее, научиться справляться со стрессом, не теряя лица и не нанося окружающим увечий — вполне посильная задача. Как это сделать, aif.ru рассказала практикующий психолог Марина Роднова.