Названы вещества с самой тяжелой формой зависимости

Группа американских ученых сравнила разные виды психоактивных веществ и выяснила, какие из них вызывают самую сильную зависимость, которую очень сложно побороть. Исследование опубликовано в журнале Drug and Alcohol Dependence.
К работе ученые привлекли участников проекта International Quit and Recovery Registry. Он объединяет людей старше 18 лет с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ. Они борются с зависимостью и делятся со специалистами опытом и мнением по этому поводу.
В выборку вошли 344 участника. Они сообщили, какие из 12 видов веществ (никотин, алкоголь, каннабис, кокаин, опиоиды, стимуляторы, рецептурные обезболивающие, галлюциногены, анестетики, транквилизаторы, ингалянты и «другое») они употребляли десять и более раз и в каком возрасте впервые их попробовали.
Респонденты также оценивали степень своей зависимости, указывали количество попыток бросить вредную привычку, а также статус употребления на момент исследования.
Анализ ответов показал, что с рецидивами чаще всего сталкивались участники, употребляющие опиоиды и обезболивающие лекарства. Соответственно, зависимости от этих веществ ученые признали самыми стойкими и труднопобедимыми.
Также оказалось, что люди, пытавшиеся отказаться от алкоголя и стимуляторов, срывались чаще, чем те, кто боролся с зависимостью от каннабиса, кокаина, галлюциногенов и никотина.
Что касается галлюциногенов, опрошенным требовалось меньше попыток для стойкого воздержания. По этому критерию транквилизаторы вроде феназепама и лоразепама существенно опередили галлюциногены, к которым относят псилоцибин и ЛСД.
В целом для психоактивных веществ с повышенной частотой рецидивов была более выраженная физическая зависимость с тяжелыми проявлениями синдрома отмены в виде болей, тошноты и тревожности.
Кроме того, более тяжелая форма зависимости и более длительный срок употребления психоактивных веществ также были связаны с большим количеством попыток отказа от употребления.
Такие результаты указывают на необходимость создания более эффективных мер для борьбы с зависимостями на ранних этапах, чтобы сократить количество попыток до успешного отказа от веществ.
Ранее ученые назвали распространенную причину развития зависимости от алкоголя.