Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы вакансии с дефицитом кадров в 2024 году

Рейтинг возглавили дворники.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Агентство «Москва»

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru составила топ-20 самых дефицитных вакансий 2024 года. Согласно результатам исследования, которые публикует ТАСС, дворники — это единственная профессия, по которой количество вакантных мест было больше, чем желающих получить эту работу.

В аналогичном рейтинге 2023 года дворники занимали третье место, а на первой строчке находились токари, которые в этом году переместились на вторую. В 2024-м ситуация с этой профессией лишь немного улучшилась, между работодателями и соискателями сложился примерный паритет.

Третье место делят повара, кондитеры, продавцы и кассиры. За ними идут врачи, автослесари и администраторы магазинов.

Согласно исследованию, в 2024 году сильнее других ощущалась нехватка мерчендайзеров (десятая позиция в рейтинге), сварщиков (11 место), маляров и монтажников (14 и 18 строчки топа-20 соответственно).

Всего из 174 профессий в списках hh.ru по итогам года 24 отнесли к остродефицитным. В их число вошли швея, оператор станков с ЧПУ, агроном, торговый представитель, кладовщик, медсестра, оператор производственной линии, разнорабочий, зоотехник.

Ранее в Минтруда сообщили, какие профессии в 2024 году были самыми востребованными.