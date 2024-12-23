Названы вакансии с дефицитом кадров в 2024 году

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru составила топ-20 самых дефицитных вакансий 2024 года. Согласно результатам исследования, которые публикует ТАСС, дворники — это единственная профессия, по которой количество вакантных мест было больше, чем желающих получить эту работу.
В аналогичном рейтинге 2023 года дворники занимали третье место, а на первой строчке находились токари, которые в этом году переместились на вторую. В 2024-м ситуация с этой профессией лишь немного улучшилась, между работодателями и соискателями сложился примерный паритет.
Третье место делят повара, кондитеры, продавцы и кассиры. За ними идут врачи, автослесари и администраторы магазинов.
Согласно исследованию, в 2024 году сильнее других ощущалась нехватка мерчендайзеров (десятая позиция в рейтинге), сварщиков (11 место), маляров и монтажников (14 и 18 строчки топа-20 соответственно).
Всего из 174 профессий в списках hh.ru по итогам года 24 отнесли к остродефицитным. В их число вошли швея, оператор станков с ЧПУ, агроном, торговый представитель, кладовщик, медсестра, оператор производственной линии, разнорабочий, зоотехник.