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Названы страны с самым высоким и низким налогом

Специалисты для этого проанализировали самые высокие процентные ставки в более 100 странах.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Федеральная налоговая служба

Ученые воспользовались сведениями из сводки налоговых деклараций компании PwC, обновленной в период с августа 2024-го по февраль 2025 года, и выяснили, жителей каких стран облагают самыми высокими налогам.

Согласно Сводке налогов мира, самые высокие налоговые ставки в Западной Европе. Там в шести странах максимальный показатель равняется 50%, а лидирует Дания с показателем 55,9%.

Самый низкий налог оказался в Гватемале и составил 7%. На втором месте сразу ряд стран: Босния и Герцеговина, Болгария, Казахстан, Косово, Северная Македония, Парагвай, Румыния, Сербия и Восточный Тимор. Там НДФЛ равняется 10%.

В России действует прогрессивная шкала налогообложения: доходы до пяти миллионов рублей в год облагаются по ставке 13% НДФЛ, а все, что превышает эту сумму, — 15%.

В США ставку 37% применяют только к доходу свыше 609 000 долларов для физических лиц. Конечно, штаты также облагают налогом своих резидентов.

Несколько стран Ближнего Востока не взимают налог.

Подоходные налоги с физических лиц часто составляют крупнейший источник доходов государства. Таким образом, более высокие ставки помогают финансировать государственные затраты на здравоохранение, образование и социальное обеспечение.

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