Названы самые турбулентные в мире авиамаршруты

Уровень турбулентности оценивается по скорости рассеивания вихрей. Показатель от нуля до 20 говорит о легкой турбулентности, от 20 до 40 — об умеренной, от 40 до 60 — о сильной, от 60 до 80 — об очень сильной, а от 80 до 100 — об экстремальной.