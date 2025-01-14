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Названы самые турбулентные в мире авиамаршруты

На первом месте оказался рейс из Мендосы в Сантьяго.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: SuperOmsk.ru

Рейс из Мендосы (Аргентина) в Сантьяго (Чили) оказался самым турбулентным авиамаршрутом в мире. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный на сайте Turbli.

Что такое турбулентность

Турбулентность — это физическое свойство атмосферы, в которой постоянно изменяются давление, температура, а также направление и скорость ветра. Из-за этого воздушные массы становятся неоднородными по своему составу и плотности.

Когда самолет попадает в такие зоны, в салоне создается вибрация. Чаще всего турбулентность возникает в условиях высокой облачности и при движении воздушного судна через море.

Уровень турбулентности оценивается по скорости рассеивания вихрей. Показатель от нуля до 20 говорит о легкой турбулентности, от 20 до 40 — об умеренной, от 40 до 60 — о сильной, от 60 до 80 — об очень сильной, а от 80 до 100 — об экстремальной.

Самые турбулентные маршруты

Эксперты проанализировали около десяти тысяч маршрутов, соединяющих 550 крупных аэропортов, и выяснили, что чаще всего умеренная турбулентность, составляющая 24,6 балла, возникает на рейсе Мендоса — Сантьяго.

На втором месте в списке оказался авиамаршрут из Кордовы (Испания) в Сантьяго (Чили). Турбулентность на этом рейсе составила 20,2 балла. На третьей строчке — расположился маршрут Мендоса (Аргентина) — Сальта (Аргентина) с результатом 19,8.

Самым спокойным маршрутом оказался Окленд (Новая зеландия) — Веллингтон (Новая Зеландия). Там турбулентность составила всего 13,5 балла.

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