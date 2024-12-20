Названы самые популярные у россиян книги нон-фикшн 2024 года

В связи с ростом интереса к психологии россияне чаще всего интересовались произведением «К себе нежно» Ольги Примаченко. Всего с момента его выхода было продано более 300 тысяч экземпляров. Также вырос и интерес с книгам о самопомощи. Еще одно произведение на эту тему, вошедшее в рейтинг, — «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой.