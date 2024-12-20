Названы самые популярные у россиян книги нон-фикшн 2024 года

Сеть магазинов «Читай-город» составила топ-100 самых популярных у россиян книг в 2024 году. 17 произведений касаются тем психологии и саморазвития. Об этом пишет «Сноб».
В связи с ростом интереса к психологии россияне чаще всего интересовались произведением «К себе нежно» Ольги Примаченко. Всего с момента его выхода было продано более 300 тысяч экземпляров. Также вырос и интерес с книгам о самопомощи. Еще одно произведение на эту тему, вошедшее в рейтинг, — «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой.
Интересовало россиян и улучшение социальных навыков, поэтому в рейтинг вошли такие книги, как «Психотрюки. 69 приемов в общении, которым не учат в школе» Игоря Рызова и «Харизма. Как влиять, вдохновлять и убеждать» Оливии Кабейн.
На тему влияния семьи на жизнь и поведение человека читатели выбирали книги «Это началось не с тебя. Как мы наследуем негативные сценарии нашей семьи и как остановить их влияние» Марка Уоллина и «Ребенок в тебе должен обрести дом» Стефани Шталь.
Помимо прочего, россияне из книги «Атомные привычки» Джейсона Клира узнали, как привить здоровые привычки условиях быстрого темпа жизни и постоянных стрессовых факторов. Произведение также вошло в топ-10 самых популярных в 2024 году.
Также в рейтинг попали такие книги жанра, как «Иди туда, где страшно» Джима Лоулесса, «Доказательная психосоматика» Тимофея Кармацкого, «Психосоматика. Тело говорит. Как учиться слушать свое тело» Екатерины Тур, а также «Трансферинг реальности. Ступень 1. Пространство вариантов» Вадима Зеланда.
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