Названы заболевания, которые может вызвать дубайский шоколад

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в разговоре с «Доктором Питером» отметил, что в составе шоколада, кроме фисташковой пасты и теста катаифи, часто есть экзотические фрукты, орехи, специи, молочные продукты, а также красители и консерванты. Таким образом, этот десерт очень калорийный, а некоторые ингредиенты могут спровоцировать аллергию.
Он рассказал, что уже был случай, когда девушка едва ли не после первого кусочка дубайского шоколада почувствовала зуд во рту. После этого у нее начался дикий приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. В итоге у девушки случился отек Квинке: у нее отекли глаза, а потом она начала терять сознание. По словам Михаила Кутушова, трудно сказать, какой именно ингредиент спровоцировал заболевание, но тот случай ярко иллюстрирует опасность неконтролируемого употребления шоколада с неизвестным составом.
Кроме того, если подсесть на такую сладость, то может появиться лишний вес. Повышается риск развития ожирения. В дубайском шоколаде много сахара, поэтому продукт усугубляет проблемы со здоровьем у людей с сахарным диабетом.
Терапевт и блогер Наталья Зубарева подчеркнула, что тесто катаифи, из которого делают десерт, обжаривают в большом количестве масла, поэтому он очень калориен. Помимо этого, производители зачастую скрывают, какие именно ингредиенты они используют. И тесто, и шоколад, и паста могут быть низкого качества. Также не стоит забывать о красителях и консервантах.
По словам врача, помимо проблем с ЖКТ и анафилактического шока, такое количество углеводов и сахара могут спровоцировать срыв поджелудочной железы, обострение проблем с желчным пузырем (а это холецистит, что особенно опасно для тех, у кого камни в желчном).
Михаил Кутушов перед употреблением дубайского шоколада советует проверить его состав на наличие возможных аллергенов. Если появились такие симптомы, как зуд, жжение, одышка или другие неприятные ощущения, нужно обратиться за медицинской помощью.
Вместе с тем врач Анастасия Тараско в разговоре с Добро. Медиа рассказала, что ничего опасного дубайский шоколад не содержит. Кроме того, в нем много растительных ненасыщенных жиров, а они полезны для здоровья.
Она рассказала, что вред и опасность несет только большое содержание в дубайском шоколаде сахара и калорий. При избыточном потреблении есть риск развития сахарного диабета второго типа, однако это сложное многофакторное заболевание, его не может вызвать какой-то определенный продукт. «Если есть генетическая предрасположенность, заболеть можно и без дубайской шоколадки», — объяснила Анастасия Тараско.
Напомним, благодаря фисташковой пасте и обжаренному тесто катаифи у продукта хрустящая начинка, которая так нравится любителям сладостей. Сейчас этот десерт ищут в сети почти в полтора раза чаще, чем цветы. В категории «шоколад ручной работы» именно на него приходится 66% покупок.