Названы заболевания, которые может вызвать дубайский шоколад

Он рассказал, что уже был случай, когда девушка едва ли не после первого кусочка дубайского шоколада почувствовала зуд во рту. После этого у нее начался дикий приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. В итоге у девушки случился отек Квинке: у нее отекли глаза, а потом она начала терять сознание. По словам Михаила Кутушова, трудно сказать, какой именно ингредиент спровоцировал заболевание, но тот случай ярко иллюстрирует опасность неконтролируемого употребления шоколада с неизвестным составом.