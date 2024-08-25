Названы вызывающие у молодого поколения рак продукты: надо менять питание

На самом деле, рак в настоящее время является основной причиной смерти молодых людей в странах с доходом выше среднего. Профессор Дэвид Каннингем, онколог-консультант из Royal Marsden, глубоко обеспокоен этой тенденцией: «Хотя это все еще относительно редкое заболевание, мы наблюдаем все больше и больше молодых людей с колоректальным раком на различных стадиях. Похоже, дело не только в том, что мы более эффективно диагностируем это заболевание. Что-то происходит, и это, скорее всего, связано с экологическими, а не генетическими факторами. Это вызывает беспокойство».