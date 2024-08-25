Названы вызывающие у молодого поколения рак продукты: надо менять питание

Продукты с высокой степенью переработки, по мнению экспертов, могут привести к раку: ведущие британские врачи теперь обвиняют современные продукты в беспрецедентном росте заболеваемости раком. Это тревожный феномен, который до сих пор врачи не смогли полностью объяснить. Рак, заболевание, чаще всего связанное с пожилым возрастом, становится все более распространенным среди людей моложе 40 лет.
Новое крупное исследование показало, что у людей, родившихся в 1990 году, вероятность развития определенных форм этого заболевания в три раза выше, чем у людей старше 70 лет, пишет Daily Mail. В более молодых возрастных группах наблюдался рост заболеваемости другими видами рака, в то время как среди пожилых людей этот показатель снижался.
В поисках ответа на вопрос, что же подпитывает эту тенденцию, было выдвинуто множество теорий: чрезмерное употребление антибиотиков, излучение мобильных телефонов и даже невидимые частицы пластика в питьевой воде. Но все большее число экспертов указывают на одну основную причину: пищевые продукты повышенной степени переработки.
Некоторые эксперты даже зашли так далеко, что заявляют, что такие продукты могут быть такими же опасными, как табак, и должны сопровождаться предупреждением о вреде для здоровья, как сигареты.
И все чаще некоторые ведущие британские эксперты по раку считают, что в этом есть доля правды.
Профессор Чарльз Суонтон, онколог и главный клиницист Cancer Research UK, бьет тревогу по поводу «тревожного» роста заболеваемости раком среди молодежи и связывает это с увеличением потребления нездоровой пищи. Выступая в Американском обществе клинической онкологии, он сказал, что все больше исследований показывают, что некоторые виды рака кишечника могут быть «инициированы» изменениями в кишечнике, вызванными диетами с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием сахара.
Онколог, специализирующийя на лечении простаты, и профессор Королевского университета в Белфасте доктор Джо О’Салливан объясняет это проще.
«Резкий рост заболеваемости раком у молодых людей, вероятно, связан с тем, что мы что-то потребляем. А продукты с высокой степенью переработки — это крупнейшее изменение образа жизни за последние 40 лет».
Ведущий британский специалист по этой теме, доктор Крис ван Туллекен, «не сомневается», что эти два явления связаны между собой.
«Имеется более десятка качественных исследований, указывающих на связь между раком и ультрапереработанными пищевыми продуктами, — сказал он в комментарии Mail on Sunday. — Власти приняли меры по сокращению числа людей, которые курят сигареты, основываясь на гораздо меньшем количестве доказательств».
За последние три десятилетия уровень заболеваемости раком в западном мире среди людей в возрасте от 25 до 29 лет рос быстрее, чем в любой другой возрастной группе, пишет Daily Mail. А среди молодежи наиболее часто встречаются виды рака пищеварительной системы — пищевода, желудка, поджелудочной железы, желчных протоков, печени, желчного пузыря и толстой кишки.
Данные медицинской школы Вашингтонского университета показывают, что за последние три десятилетия число случаев рака толстой кишки увеличилось на 70 процентов.
Проведенный базирующейся в США Коалицией по борьбе с раком толстой кишки анализ показывает, что 30% всех случаев колоректального рака и 7% всех смертей в этом году будут среди лиц моложе 55 лет.
Как отмечает Daily Mail, 42-летняя принцесса Уэльская — это один из нескольких громких случаев раннего рака, когда диагноз ставится в возрасте до 55 лет, который попал в заголовки газет за последние годы. Кейт Миддлтон объявила, что в марте она проходила профилактическую химиотерапию по поводу неустановленного вида рака после перенесенной абдоминальной операции.
На самом деле, рак в настоящее время является основной причиной смерти молодых людей в странах с доходом выше среднего. Профессор Дэвид Каннингем, онколог-консультант из Royal Marsden, глубоко обеспокоен этой тенденцией: «Хотя это все еще относительно редкое заболевание, мы наблюдаем все больше и больше молодых людей с колоректальным раком на различных стадиях. Похоже, дело не только в том, что мы более эффективно диагностируем это заболевание. Что-то происходит, и это, скорее всего, связано с экологическими, а не генетическими факторами. Это вызывает беспокойство».
Доктор Каннингем говорит, что у него «шокирующее» количество молодых пациентов — некоторым из них еще нет 25 лет: Это люди, у которых, по его словам, нет какой-либо известной генетической предрасположенности, и у них нет избыточного веса. Некоторые из них были в отличной физической форме: «Трудно поверить, что в возрасте 20 лет можно заболеть раком из-за факторов окружающей среды. Но это происходит. И здесь на помощь приходит диета».
Врачам давно известно, что чрезмерное употребление алкоголя и красного мяса вызывает воспаление в кишечнике, а это, как пишет Daily Mail, может спровоцировать рак. Но что, если другие продукты, которые мы едим, такие как нарезанный хлеб и хлопья для завтрака, вызывают то же самое?
Это главный принцип книги доктора ван Туллекена, в которой утверждается, что большая часть нашего рациона сейчас состоит из продуктов, которые одновременно являются «дефицитными» и «вызывающими привыкание».
Термин «ультрапереработанные» — это относительно недавняя классификация, разработанная бразильскими исследователями для описания продуктов питания, прошедших наибольшую обработку на крупных фабриках с использованием сложных технологий, отмечает Daily Mail.
Но доктор ван Туллекен дает более простое определение: что-то завернутое в пластик и содержащее, по крайней мере, один ингредиент, которого вы не найдете на домашней кухне.
И это не просто так называемая «вредная пища». Полезные на вид батончики мюсли, цельнозерновые хлебцы в упаковке, джемы с низким содержанием сахара и даже детское питание тоже относятся к категории продуктов с высокой степенью переработки, подчеркивает Daily Mail.
Согласно исследованию, проведенному в 2019 году, продукты с высокой степенью переработки составляют 57% рациона среднего британца, а среди малоимущих слоев населения и детей эта цифра возрастает до 80%. Так что же такого в этих продуктах, что может вызывать рак? Доктор ван Туллекен считает, что этому есть несколько объяснений: «Мы совершенно уверены, что ультрапереработанные пищевые продукты способствуют увеличению веса и ожирению — это подтверждается множеством экспериментов как на животных, так и на людях».
«И мы знаем, — продолжает он, — что ожирение независимо друг от друга связано с рядом различных видов рака. Таким образом, даже если бы все продукты с высокой степенью переработки приводили к ожирению, они также приводили бы к раку».
Во-вторых, — объясняет эксперт, — это содержание питательных веществ в самих продуктах. Как правило, высококалорийные продукты с высоким содержанием сахара и вредных жиров, подвергнутые ультрапереработке, содержат мало клетчатки и натуральных, цельных ингредиентов. У них, говорит ван Туллекен, как правило, высокий гликемический индекс, что означает, что они очень быстро выбрасывают сахар в кровь, что связано с резистентностью к инсулину, которая сама по себе также связана с некоторыми видами рака.
Как отмечает Фан Фан Чжан, онколог-эпидемиолог и заведующая отделом питания Университета Тафтса в Бостоне, продолжающиеся крупные исследования показывают, что некоторые ингредиенты ультрапереработанных продуктов изменяют баланс бактерий в кишечнике.
«Они могут уменьшить количество полезных бактерий и добавить вредных, повреждая внутреннюю оболочку толстой кишки и вызывая рост опухолей», — сказала она. Особую озабоченность вызывает группа добавок, известных как эмульгаторы, которые содержатся в таких продуктах, как заправки для салатов и мороженое.
Предназначенные для связывания жиров и воды, которые естественным образом имеют тенденцию к разделению, эти химические вещества, пишет Daily Mail, могут разрушать слой слизи, выстилающий кишечник, позволяя бактериям напрямую контактировать со стенками кишечника. «Мы думаем, что этот процесс может быть связан с раком кишечника, — объяснил ученый-микробиомист и специалист по кишечнику доктор Аласдер Скотт. — Исследования, проведенные на животных, подтверждают это, но пока не на людях — у людей может быть гораздо сложнее доказать, почему именно образовалась опухоль».
У экспертов существует аналогичная теория относительно роста числа случаев болезни Крона и язвенного колита в последние годы, а исследования связывают воспалительные заболевания кишечника с питанием в западном стиле, богатом мясом и обработанными пищевыми продуктами.
Оба заболевания повышают риск развития колоректального рака, вызывая хроническое воспаление в толстой кишке. Также появляется все больше доказательств того, что нитраты и нитриты — консерванты, добавляемые в мясные полуфабрикаты, такие как салями и ветчина, для увеличения срока их хранения и улучшения цвета и вкуса, — повышают риск развития рака кишечника.
Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что у людей, которые едят красное и обработанное мясо каждый день, вероятность развития этого заболевания на 40% выше, чем у тех, кто ест его раз в неделю или реже. А в 2022 году французский орган по регулированию пищевых продуктов рекомендовал ограничить потребление мясных деликатесов из-за вредных нитритных добавок.
«Опасность этих добавок не только для молодежи», — пояснил доктор Скотт. «Но сейчас молодых людей с рождения кормят ультрапереработанной пищей».
Эксперты говорят, что регулирование ультрапереработанных продуктов имеет решающее значение для сдерживания роста числа случаев рака на ранних стадиях.
«Если мы сможем сократить потребление продуктов с высокой степенью переработки, мы увидим сокращение случаев рака. Правительства должны обратить на это внимание», — добавляет доктор Чжан.
Другие врачи, однако, опасаются возлагать всю вину на продукты с высокой степенью переработки, утверждая, что и здоровые молодые люди со сбалансированным питанием тоже заболевают.
Бывший продюсер BBC Radio 4 Молли Гиннесс, 39 лет, — одна из таких неожиданных пациенток, которая прокомментировала в Twitter, что она в числе пяти других молодых, стройных и здоровых людей, у которых, как она знает, за последний год диагностировали рак толстой кишки. «Я осматриваю зал ожидания в колоректальной клинике — у всех, кого я там вижу, здоровый индекс массы тела», — утверждает она.
Но доктор ван Туллекен говорит: «Мы знаем, что эмульгаторы, подсластители и недостаток клетчатки в продуктах с высокой степенью обработки изменяют микробиом и вызывают воспаление кишечника. Чем моложе вы, тем выше риск употребления продуктов с высокой степенью обработки. И чем больше вы употребляете его в пищу, тем более уязвимы к его вредному воздействию».
В конце концов, переработанная пища также связана с другими проблемами со здоровьем — сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, депрессией, слабоумием и синдромом раздраженного кишечника (СРК).