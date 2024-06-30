Названы вредные свойства кукурузы для людей с сахарным диабетом

Обычно свежую кукурузу варят перед употреблением (хотя консервированная она не менее полезна). Как можно быстро и просто приготовить плоды — ранее рассказал РБК Life. Помимо традиционного способа варки в кастрюле, можно воспользоваться микроволновой печью: положить неочищенный початок на тарелку и включить таймер на 4 минуты при максимальной мощности. Затем дать кукурузе «отдохнуть» 5 минут — и можно подавать на стол. Еще одна альтернатива кастрюле —духовой шкаф. Порядок действий такой: