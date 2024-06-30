Названы вредные свойства кукурузы для людей с сахарным диабетом

Богатое содержание крахмала в кукурузе может повысить уровень сахара в крови. Об этом РБК Life рассказала врач-гастроэнтеролог Центра новых медицинских технологий, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук Евгения Шрайнер. Она пояснила, что при наличии сахарного диабета стоит ограничивать употребление крахмалистых углеводов. Кукуруза как раз в числе таких продуктов.
Кроме того, грубая клетчатка, содержащаяся в зернах, способна раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Поэтому плоды этого растения относительно противопоказаны людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно со склонностью к диарее.
Если иметь в виду такие особенности продукта для некоторых категорий потребителей, то в остальном кукуруза — источник многих полезных веществ: калия, магния, фосфора, витамина группы B и других микроэлементов.
«Регулярное потребление кукурузы может уменьшить риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, так как организм получает достаточное количество пищевых волокон, клетчатки, калия, магния, фосфора, витамина Е и других полезных веществ, содержащихся в кукурузе, активизирующих метаболические процессы. Это приводит к улучшению здоровья человека и укрепления иммунной системы», — отметили в Роспотребнадзоре.
Обычно свежую кукурузу варят перед употреблением (хотя консервированная она не менее полезна). Как можно быстро и просто приготовить плоды — ранее рассказал РБК Life. Помимо традиционного способа варки в кастрюле, можно воспользоваться микроволновой печью: положить неочищенный початок на тарелку и включить таймер на 4 минуты при максимальной мощности. Затем дать кукурузе «отдохнуть» 5 минут — и можно подавать на стол. Еще одна альтернатива кастрюле —духовой шкаф. Порядок действий такой:
- очистить кукурузу от листьев и волокон;
- ополоснуть початки водой;
- просушить хлопчатобумажным полотенцем;
- разрезать фольгу на прямоугольники и завернуть по одному початку в фольгу, предварительно смазав каждый плод сливочным маслом, посолив или добавить другие специи;
- разогреть духовку до 180;
- выложить кукурузу в фольге на противень и отправить в духовку.
Запекать початки следует около 30−50 минут. Незадолго до готовности можно приоткрыть фольгу, чтобы кукуруза подрумянилась. Пока кукуруза горячая, ее можно подсолить, добавить сливочное масло по вкусу или немного твердого сыра, чтобы он расплавился.