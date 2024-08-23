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Названы «вредные» продукты, которые на самом деле полезны

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук рассказала РИА Новости о «вредных» продуктах, которые на самом деле приносят пользу организму.

Источник: Freepik

«Обезжиренное молоко, сметана содержат не намного меньше калорий, чем молоко с 3,2% жирности или сметана с жирностью 20%. А вот разница в недостатке витаминов будет существенная, к тому же из обезжиренных молочных продуктов плохо усваивается кальций», — заявила Онуфрийчук.

Сюда также можно отнести и предвзятость к жирному творогу, который считают высококалорийным и провоцирующим появление лишнего веса. Однако самые полезные сорта творога — как раз жирный (18%) и полужирный (9%). Такой продукт обеспечивает нормальное поступление витамина D из пищи, а также способствует лучшей усвояемости кальция и молочного жира, необходимых организму для функционирования.

По словам специалиста, часто можно услышать о вреде сливочного масла и рекомендации употреблять исключительно растительное из-за негативного влияния первого на уровень холестерина. Однако качественное сливочное масло должно присутствовать в здоровом рационе, поскольку в нем содержатся витамины и полезные вещества. Даже холестерин в умеренных количествах необходим для синтеза половых гормонов, в частности, эстрогенов и тестостерона, который является производным холестерола.

«Еще один полезный продукт, который незаслуженно обходят стороной — свиное соленое сало. Рекомендуется ежедневно употреблять 10−15 граммом. Оно помогает избежать дефицита ценной арахидоновой кислоты, которая отсутствует в растительных маслах и является одной из незаменимых жирных кислот», — отметила эксперт.