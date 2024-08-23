Названы «вредные» продукты, которые на самом деле полезны

По словам специалиста, часто можно услышать о вреде сливочного масла и рекомендации употреблять исключительно растительное из-за негативного влияния первого на уровень холестерина. Однако качественное сливочное масло должно присутствовать в здоровом рационе, поскольку в нем содержатся витамины и полезные вещества. Даже холестерин в умеренных количествах необходим для синтеза половых гормонов, в частности, эстрогенов и тестостерона, который является производным холестерола.