Названы восемь профессий, которые могут исчезнуть к 2030 году

«Работники, занятые в таких профессиях, как “типограф” или “механик по ремонту устаревшей техники”, могут столкнуться с дефицитом вакансий, поскольку рынок переходит на более современные технологии. В-шестых, с учетом роста фермерства и агротехнологий, профессии, связанные с традиционными методами ведения сельского хозяйства, могут стать менее актуальными. В-седьмых, в связи с развитием автоматизации и программного обеспечения, которые могут выполнять многие функции бухгалтерии, этой профессии может стать меньше, особенно среди низкоквалифицированных специалистов. С учетом перехода СМИ в цифровую сферу, а также укрепления технологий обработки информации, потребность в традиционных журналистах может снизиться», — перечислила Байгузина.