Названы восемь продуктов, которые благотворно влияют на здоровье

Среди них шпинат, капуста, мангольд, руккола, листовая капуста, бок-чой, салат-латук и кресс-салат. Они богаты железом, кальцием, калием и витаминами В6, С и К. Эти продукты также являются хорошим источником антиоксидантов, которые могут снизить риски возникновения многих заболеваний, включая болезни сердца и некоторые виды рака.

Лучше всего есть их сырыми, в составе салата, поскольку при приготовлении пищи разрушаются природные полифенолы и флаванолы, содержащиеся в листьях. Эти вещества могут снизить вероятность развития определенных видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Кроме того, добавление таких продуктов в рацион поможет поддерживать в форме фигуру.

«Я предпочитаю сбалансированное питание, и добавление этой листовой зелени может помочь оставаться здоровым, повысить иммунитет и снизить риск различных хронических заболеваний. В них также мало калорий, что делает их хорошим выбором для тех, кто хочет контролировать свой вес. Поэтому добавляйте их в салаты, смузи, супы или в качестве гарнира к вашим любимым блюдам», — заключил диетолог.