Названы восемь напитков, которые защитят от простуд

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу предложил восемь рецептов полезных напитков.
Облепиховый чай с имбирем
Приготовьте 500 мл кипятка, 100 г облепихи (свежей или замороженной), 2 столовые ложки измельченного имбиря (на две кружки). Нужно очистить корень имбиря и натереть его на крупной терке или мелко нашинковать. Облепиху надо промыть и размять в кашицу. Затем перемешайте ингредиенты, залейте кипятком и настаивайте 10 минут. Потом процедите и подавайте. Можно добавить немного сахара. Этот базовый рецепт можно разнообразить корицей, медом, лимоном, апельсином с цедрой.
Компот из черной смородины
Для приготовления шести порций возьмите 300 г черной смородины (свежей или замороженной), 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки кардамона, 4 звездочки бадьяна, 2 палочки корицы, 1 чайная ложка гвоздики, 60 г изюма. Также понадобится полтора литра воды. Нужно измельчить специи и положить в кастрюлю вместе со смородиной, залить водой и довести до кипения. Компот нужно варить не более 5 минут. Также можно добавить сахар. Потом снова растолките ягоды, еще раз доведите до кипения и процедите.
Сбитень с брусникой
Рецептов этого напитка очень много, но неизменным компонентом всегда остается мед.
Ведомство предлагает подготовить 130 г брусники (свежей или замороженной), 125 мл меда, 30 г лимона, 2 г свежей мяты, 5 г кардамона, 8 г корицы, 2 штуки лаврового листа, 4 горошка перца, 90 г сахара, 1,9 л воды.
Сначала нужно сварить сироп. Вскипятив воду, добавьте в нее сахар и хорошо перемешайте. В горячий сахарный сироп положите все специи разом. Покипятите под крышкой около 5 минут, затем уменьшите огонь до среднего. Разомните кашицу в бруснику, положите в кастрюлю, добавьте мяту и варите еще около 5 минут. Затем напиток нужно немного настоять примерно полчаса. В кувшин положите мед, процедите в него сбитень, добавьте лимон, нарезанный дольками, и подавайте.
Чай с кедровыми орехами
Это тунисский полезный напиток, его же называют чаем по-берберски. Для рецепта понадобятся 1−2 столовые ложки черного или зеленого чая без добавок, 10−15 кедровых орехов, 3 листика мяты, 300−400 мл воды.
Залейте водой чайные листья и доведите до кипения. Через 3−4 минуты выключите огонь и дайте напитку немного остыть. Растолките ложкой или пестиком орехи. На кашице должно появиться эфирное масло. Перед подачей положите в чашку истолченные орехи, листики мяту. Затем налейте чай, при желании можно добавить ломтик лимона, сахар или мед.
Клюквенный пунш
Для двух порций понадобятся 300 г клюквы, 250 мл апельсинового сока, 250 мл яблочного сока, 1 лайм, 30 г корня имбиря, 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка мускатного ореха.
Смешайте в кастрюле клюкву, апельсиновый и яблочный сок, сок половины лайма, мелко нарезанный корень имбиря, корицу и мускатный орех. Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и потомите на малом огне 10−15 минут.
Разлейте по бокалам пунш, можно украсить ломтиками лайма или апельсина.
Компот из фейхоа и айвы
На шесть порций понадобятся 250 г айвы, 250 г фейхоа, 2 л воды, сахар по вкусу.
Нужно почистить айву, разрезать на дольки, аккуратно удалив семечки, не затронув сердцевину.
Плоды фейхоа разрежьте пополам. Затем положите приготовленные фрукты в кастрюлю, залейте водой, накройте крышкой и поставьте на огонь. Когда закипит, добавьте сахар или мед. Поварите напиток 10−15 минут, затем дайте 15−20 минут настояться.
Взвар из сухофруктов с чабрецом и медом
Его особенность в том, что он не варится, а настаивается. Для приготовления понадобятся: два с половиной литра воды, горсть сухофруктов, 3 столовые ложки меда, сушеный чабрец по вкусу, половина лимона. Можно взять любые сухофрукты: яблоки, груши, инжир, чернослив, курагу, изюм. Чем их больше, тем более концентрированным будет напиток.
Промойте сухофрукты и дайте воде стечь. Положите их в термос, добавьте чабрец, подсластите медом и залейте кипятком. Также можно добавить сок лимона, кружок имбиря. Дайте напитку настояться минимум три часа.
Чай с калиной и лимоном
Подготовьте 1 л воды, 200 г калины, несколько долек лимона, 4 чайные ложки меда.
Переберите и промойте ягоды калины. Выложите их в заварочный чайник, залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на 5−7 минут. Положите лимон и мед и перемешайте.
Также полезен чай матча. Ранее мы рассказывали, в чем его особенность и что он содержит.