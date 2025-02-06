Названы восемь напитков, которые защитят от простуд

Сначала нужно сварить сироп. Вскипятив воду, добавьте в нее сахар и хорошо перемешайте. В горячий сахарный сироп положите все специи разом. Покипятите под крышкой около 5 минут, затем уменьшите огонь до среднего. Разомните кашицу в бруснику, положите в кастрюлю, добавьте мяту и варите еще около 5 минут. Затем напиток нужно немного настоять примерно полчаса. В кувшин положите мед, процедите в него сбитень, добавьте лимон, нарезанный дольками, и подавайте.