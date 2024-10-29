Названы верные признаки конца отношений

Мэнсфилд призвала тех, кто столкнулся с сомнениями в отношениях, задать себе вопрос: остается ли человек рядом с партнером из страха, привязанности, обязательств или искренней любви. «Возможно, вы застряли в нездоровых отношениях, потому что боитесь того, как жизнь будет выглядеть без этого человека», — отметила она.